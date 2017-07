Facebook taglia il prezzo di Oculus Rift

Filippo Vendrame,

Facebook ha tagliato il prezzo del suo visore Oculus Rift. Nello specifico, per un periodo limitato e precisamente per le prossime 6 settimane, il bundle composto dal visore per la realtà virtuale Ocuus Rift con il controller Oculus Touch ha ricevuto un consistente sconto di ben 200 euro e potrà essere acquistato, adesso, a soli 449 euro. Trattasi di una scelta dettata dalla volontà di consentire un’ulteriore diffusione del visore ora che è disponibile in commercio da oltre un anno.

Effettivamente, questo sensibile taglio di prezzo dovrebbe permette di avvicinare anche tutte quelle persone incuriosite da questo prodotto ma che non avevano avuto interesse ad acquistarlo a causa del suo prezzo elevato. Non si tratta, però, di uno sconto di fine carriera in quanto l’azienda afferma che questa generazione di visori per la realtà virtuale ha ancora molto da dire. Trattasi, dunque, di un’iniziativa promozionale davvero molto interessante che permette a molte più persone di avvicinarsi alla realtà virtuale senza prosciugare la propria carta di credito. Tuttavia, anche se il prezzo del visore è stato tagliato, è sempre necessario dotarsi di un PC ad alte prestazioni da utilizzare come “motore” per il funzionamento dell’Oculus Rift.

Gli utenti, dunque, dovranno possedere un PC con precisi requisiti tecnici per poter eseguire i programmi per la realtà virtuale. Tra i requisiti consigliati si evidenziano PC con almeno processori Intel i5-4590 o AMD Ryzen 5 1500X o superiore; 8GB di RAM o più; GPU NVIDIA GTX 1060/AMD Radeon RX 480 o superiore.

Lo sconto, si sottolinea, è valido solo per il bundle. Presi singolarmente, i componenti possiedono ancora il loro costo originale.