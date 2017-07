Galaxy Note 8, display con risoluzione 4K?

Luca Colantuoni,

Da diverse settimane circolano indiscrezioni sul design e sulle specifiche tecniche del Galaxy Note 8, l’atteso phablet che Samsung dovrebbe annunciare entro fine agosto. In base alle informazioni più recenti ricevute da Slashgear, il dispositivo potrebbe avere uno schermo con risoluzione 4K. Ciò spiegherebbe in parte il prezzo superiore ai 1.000 euro.

Il produttore coreano ha confermato che il lettore di impronte digitali non verrà inserito sotto lo schermo. Dato che il display Super AMOLED coprirà quasi interamente la parte frontale, in modo simile al Galaxy S8, il sensore biometrico troverà posto accanto alla doppia fotocamera posteriore. Le immagini pubblicate da alcuni rivenditori di cover mostrano però una maggiore distanza dalle lenti. Il dubbio riguarda la dimensione e la risoluzione dell’Infinity Display. Sicuramente sarà più grande rispetto al Galaxy S8+ (almeno 6,3 pollici), mentre la risoluzione potrebbe anche essere di 3840×2160 pixel.

Per quanto riguarda la restante dotazione hardware si ipotizza la presenza di processori Exynos 8895 e Snapdragon 835, 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, slot per microSD, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e Gigabit LTE, porta USB Type-C, scanner dell’iride, batteria con supporto per le ricarica wireless. Il telaio sarà certamente resistente all’acqua (IP68), mentre il sistema operativo sarà Android 7.1 Nougat.

Ovviamente non mancherà la stilo S Pen, per la quale Samsung avrebbe sviluppato funzionalità software aggiuntive, tra cui la traduzione di intere frasi e la conversione delle valute. Nel corso delle prossime settimane arriveranno altre informazioni sul Galaxy Note 8, il cui arrivo sul mercato previsto per metà settembre.