General Mobile GM6, Android One in Italia

Luca Colantuoni,

Arriva in Italia il General Mobile GM6, il primo smartphone Android One con lettore di impronte digitali. Annunciato in Turchia all’inizio di marzo, il dispositivo è stato pensato principalmente per i mercati emergenti, ma il produttore ha deciso di avviare la distribuzione anche nel nostro paese. Essendo uno smartphone “approvato da Google”, gli utenti riceveranno gli aggiornamenti in tempi rapidi, come per i Pixel.

Il General Mobile GM6 è un modello di fascia bassa, quindi la dotazione hardware non è paragonabile a quella di prodotti più costosi. Nonostante ciò, il produttore ha aggiunto il lettore di impronte digitali (sotto il pulsante Home) e il flash LED per la fotocamera frontale da 8 megapixel. Le specifiche comprendono inoltre uno schermo IPS da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), protetto dal Gorilla Glass 4, processore quad core MediaTek MT6737T a 1,5 GHz, 2 o 3 GB di RAM e 16/32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB.

Galleria di immagini: General Mobile GM6, le immagini dello smartphone

La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 13 megapixel con flash dual LED, zoom digitale 4x, HDR e PDAF. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps). La batteria ha una capacità di 3.000 mAh. Il classico bundle di sensori è composto da accelerometro, bussola, giroscopio, luminosità e prossimità. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat in versione stock.

Il General Mobile GM6 (colori bianco e nero) può essere acquistato sullo store italiano ad un prezzo di 179,00 euro (versione con 3 GB di RAM e 32 GB di storage). Su Amazon è possibile trovare eventuali sconti nelle prossime settimane.