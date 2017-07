HomePod: gli utenti iPhone lo preferiscono a Echo

Marco Grigis,

Cresce l’interesse per HomePod, lo speaker intelligente che Apple commercializzerà a partire dal prossimo dicembre. Una recente survey ha dimostrato come il dispositivo stia catturando le attenzioni degli utenti iPhone, i quali sarebbero pronto a sostituire il ben più famoso Echo di Amazon con la soluzione di Cupertino. Merito, quest’ultimo, dell’ecosistema integrato targato mela morsicata.

Secondo i dati raccolti da Raymond James e resi noti da CNBC, il 14% dei possessori di un iPhone starebbe pianificando l’acquisto di HomePod. Un dato interessante, se si considera come, dopo l’annuncio di Apple Watch e prima dell’effettiva distribuzione dell’orologio intelligente, gli stessi utenti abbiano manifestato un’intenzione d’acquisto pari al 7%.

Non è però tutto, poiché il sondaggio, condotto su un campione rappresentativo di 2.000 consumatori di prodotti Apple negli Stati Uniti, svela anche altre interessanti informazioni. La prima, è il superamento interno di HomePod rispetto agli speaker a marchio Beats: del 5% degli utenti iPhone che oggi sono alla ricerca di un altoparlante smart, la maggior parte starebbe valutando HomePod come alternativa. Ancora, di questi il 17% vorrebbe avvalersi dello speaker a 360 gradi targato mela morsicata, contro il 16% di chi invece preferirebbe Echo di Amazon.

Come facile intuire, i dati non stupiscono, poiché risulta abbastanza probabile che gli utenti Apple preferiscano altri prodotti della società californiana rispetto alle alternative della concorrenza. Altre survey, condotte su un campione più eterogeneo di intervistati, hanno infatti dimostrato come la proposta di Amazon rimanga oggi quella più gettonata sul mercato.

Nel mentre, una ricerca condotta nel mese di giugno su 2.200 adulti ha svelato come il 33% manifesti interesse nei confronti di HomePod, ma solo il 9% procederebbe all’acquisto. Tra i fattori più limitanti, i dubbi sul device non ancora sciolti dal gruppo di Cupertino: in particolare, gli utenti non sembrano aver compreso se HomePod potrà essere associato a servizi di streaming diversi da Apple Music.