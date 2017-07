iPhone 8: prezzi a partire da 1.200 dollari?

Marco Grigis,

Non si fermano le indiscrezioni su iPhone 8, lo smartphone che Apple potrebbe presentare a settembre per i dieci anni della linea. A seguito delle numerose analisi sul conto di Touch ID, il lettore d’impronte digitali che potrebbe essere sostituito dalla scansione intelligente del volto, giungono alcuni dettagli sul prezzo. Il nuovo iPhone, infatti, potrebbe vedere un listino di partenza di 1.200 dollari.

È quanto suggerisce Josh Brown, esperto di dispositivi mobile, alla redazione di CNBC. Secondo quanto avrebbe appreso da John Gruber, una delle figure di riferimento per l’analisi dei prodotti di Cupertino, il nuovo iPhone 8 potrebbe essere offerto agli utenti a un prezzo di partenza di 1.200 dollari. Ben più rispetto a quanto ipotizzato negli scorsi mesi.

Sin dalle prime indiscrezioni apparse sul device alla fine del 2016, infatti, i principali analisti Apple hanno ipotizzato listini a partire da 1.000 dollari, dovuti alle innovazioni di design e tecnologiche di cui il modello sarà dotato, a partire da uno schermo OLED da 5.8 pollici. Eppure, sembra che Apple sia pronta a chiedere 200 dollari in più rispetto a quanto preventivato, forse anche per ottenere una maggiore differenziazione tra i classici modelli da 4.7 e 5.5 pollici.

Secondo l’esperto, infatti, la Mela potrebbe decidere di inserirsi sul settore del lusso con questo modello, come fatto in passato per Apple Watch Edition, nella sua prima configurazione in oro. Non a caso, da tempo si ipotizza come iPhone 8 potrebbe essere proprio chiamato iPhone Edition.

Sebbene CNBC abbia deciso di contattare Apple per un commento, difficilmente potrà ottenere risposta, considerato come l’azienda mantenga il massimo del riserbo sui propri prodotti, prima che questi siano stati effettivamente presentati al pubblico. Nel mentre, rimangono invariate le caratteristiche già note del dispositivo: oltre a uno schermo da 5.8 pollici, potrebbe essere implementato un riconoscimento avanzato del volto dell’utente, il tutto in una scocca in vetro per garantire le funzioni di ricarica wireless.