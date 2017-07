LG Q6, Q6+ e Q6α, display Full Vision per tutti

Luca Colantuoni,

Il produttore coreano ha annunciato nuovi smartphone con design simile a quello del top di gamma G6. LG Q6, Q6+ e Q6α possiedono infatti uno schermo Full Vision con cornici ridotte al minimo per offrire una maggiore area di visualizzazione senza incrementare le dimensioni complessive. I tre modelli arriveranno anche in Europa, ma al momento non si conosce la data di commercializzazione.

La serie Q eredita dal G6 la caratteristica più rilevante, ovvero il display con rapporto di aspetto 18:9, ma diagonale e risoluzione sono inferiori. I tre smartphone hanno uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel, 442 ppi) che offre un’esperienza d’uso soddisfacente durante la visione di film, le sessioni di gioco e l’utilizzo delle app di produttività. Anche la qualità costruttivi è elevata, grazie al telaio in alluminio 7000, materiale usato nell’industria aerospaziale e molto resistente alle cadute.

Le uniche differenze tra i dispositivi sono la RAM e lo storage. LG Q6+, Q6 e Q6α integrano, rispettivamente, 4, 3 e 2 GB di RAM, 64, 32 e 16 GB di memoria flash. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 435, fotocamere da 13 e 5 megapixel, connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE. La batteria (non rimovibile) ha una capacità di 3.000 mAh. La fotocamera frontale può essere sfruttata per sbloccare lo smartphone mediante il riconoscimento facciale.

Dimensioni e peso sono 142,5×69,3×8,1 millimetri e 149 grammi. Il sistema operativo installato è Android 7.1.1 Nougat con interfaccia LG UX 6.0. I colori sono Astro Black, Ice Platinum e Marine Blue per LG Q6+; Astro Black, Ice Platinum, Mystic White e Terra Gold per LG Q6; Astro Black, Ice Platinum e Terra Gold per LG Q6α. Le vendite inizieranno in Asia nel mese di agosto e seguiranno in Europa, America Latina e Nord America. I prezzi non sono stati comunicati.