LG V30, design e presunte specifiche

Luca Colantuoni,

Il prossimo smartphone di fascia alta del produttore coreano ad arrivare sul mercato sarà molto probabilmente il V30. Il noto leaker OnLeaks ha pubblicato un render del phablet basato sui disegni CAD usati per la produzione. Il breve video evidenzia l’aspetto simile all’attuale LG G6 e l’assenza del display secondario, caratteristica distintiva dei precedenti V10 e V20. L’annuncio del dispositivo è atteso per fine agosto.

In base alle indiscrezioni di fine giugno, il produttore coreano avrebbe deciso di eliminare il piccolo display secondario da 2,1 pollici. Come si può vedere nel video, il V30 dovrebbe avere uno schermo Full Vision con rapporto di aspetto 18:9 e cornici molto sottili. Ciò significa che lo smartphone sarà più alto dei suoi predecessori. Inoltre si prevede l’uso di un pannello OLED (per il supporto Google Daydream) con funzionalità Always-On Display che renderà quindi superfluo il display secondario. La diagonale dello schermo non sarà inferiore ai 5,7 pollici.

Osservando la parte posteriore si possono notare alcune differenze rispetto al G6. Anche il V30 avrà due fotocamere, ma le lenti sono più vicine e il flash LED è spostato sulla destra. Presente inoltre il lettore di impronte digitali, mentre lungo i lati inferiore e superiore ci sono la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore Snapdragon 835, 4 o 6 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Da confermare invece la presenza della ricarica wireless. Il sistema operativo sarà certamente Android Nougat. L’annuncio del V30 è prevista per il 31 agosto all’IFA 2017 di Berlino.