Microsoft, Mixed Reality anche alle aziende

Filippo Vendrame,

Dal palco della conferenza Inspire 2017 di Microsoft dedicata ai partner ed alle novità in campo business, la casa di Redmond, dopo aver annunciato Microsoft 365, una soluzione unica che include Office 365 e Windows 10, ha annunciato anche alcune novità riguardanti la Mixed Reality per il mondo aziendale. All’inizio dell’anno, la casa di Redmond aveva annunciato l’apertura del suo programma “HoloLens Agency Readiness Partner Program” in Europa per consentire alle organizzazioni di prendere contatto con il suo visore per la realtà aumentata Hololens. Adesso, il gigante del software ha annunciato il “Mixed Reality Partner Program” per consentire anche alle aziende di poter provare i benefici della Mixed Reality ed iniziare a sviluppare nuove soluzioni.

Questo allargamento ai “systems integrators” e alle “digital agencies” di tutto il mondo è un passo fondamentale per sviluppare nuove opportunità e servizi legati al mondo della Mixed Reality. Microsoft afferma che questa espansione aumenterà la concorrenza e di conseguenza migliorerà i prodotti e servizi che saranno legati a questa piattaforma. L’azienda sottolinea che i partner potranno iniziare a prendere contatto con la Mixed Reality aderendo ad un programma multi-settimanale. I partner che completeranno questo programma godranno di una serie di vantaggi, come l’accesso diretto al supporto ed al servizio di tutoraggio di Microsoft. Inoltre, i partner che già dispongono di una vasta conoscenza della Mixed Reality possono immediatamente iniziare a lavorare con Microsoft per sviluppare soluzioni per i clienti.

Trattasi di un nuovo step portato avanti dal gigante del software per consentire che in futuro la Mixed Reality possa essere disponibile per tutti quanti. Le aziende interessate possono trovare maggiori informazioni all’interno della pagina del progetto di Microsoft.