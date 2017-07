Nikon conferma l’arrivo di una nuova mirrorless

Cristiano Ghidotti,

Nonostante Nikon proprio in questi mesi stia festeggiando i suoi primi 100 anni di storia, il momento non può certo essere definito roseo per l’azienda. Complice la contrazione generale del mercato legato alle fotocamere (solo il segmento mirrorless è lievemente cresciuto negli ultimi anni), il gruppo si è trovato costretto a operare decisioni difficili, licenziando parte della propria forza lavoro.

Ciò non significa però un allontanamento del marchio dal settore imaging. Il mese scorso sono spuntate in Rete alcune indiscrezioni in merito al possibile aiuto, da parte di Fujifilm (su stimolo del governo giapponese), per recuperare il terreno perduto. Nel fine settimana è invece stata pubblicata un’intervista al presidente Kazuo Ushida dalla quale emerge la volontà di non fermarsi, puntando anzi al lancio di nuovi dispositivi: uno di questi sembra essere destinato proprio al catalogo mirrorless, una tipologia di prodotto che sta pian piano rosicchiando quote alle reflex. Eccone un estratto in forma tradotta.

Considerando le nuove generazioni che crescono in compagnia degli smartphone, offriremo una fotocamera mirrorless “Nikon-ish” che farà la differenza in termini di performance se confrontata con quella delle altre aziende. Potrà migliorare le performance delle ottiche sfruttando la tecnologia delle lenti industriali, ma al tempo stesso risulterà divertente da usare.

Insomma, nella roadmap dell’azienda sembra esserci una mirrorless di fascia alta, ma al tempo stesso in grado di offrire un’elevata semplicità di utilizzo. Significativo anche il termine utilizzato, “Nikon-ish”, dal quale emerge la volontà di realizzare un prodotto con un carattere forte, immediatamente riconoscibile e associabile al brand Nikon. Intraprendere una strada di questo tipo potrà rivelarsi importante per distinguersi dalla concorrenza. Resta da capire cosa intenda il gruppo per “differenza in termini di performance”. Al momento non ci sono dettagli per capire se il prodotto è destinato a entrare in competizione con modelli come Sony a9 (nelle scorse settimane l’abbiamo provata), come la Fujifilm GFX 50S indirizzata esclusivamente ai professionisti o come la nuova Leica TL2 più accessibile anche dal punto di vista del prezzo.