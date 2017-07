Prime Day: rush finale, le offerte last minute

Cristiano Ghidotti,

Ultime ore per gli sconti dell’Amazon Prime Day. Le promozioni terminano ufficialmente alla mezzanotte di oggi, martedì 11 luglio, poi se ne riparlerà il prossimo anno. È dunque giunto il momento di approfittare delle offerte last minute, per lanciarsi nello shopping online approfittando degli articoli offerti a prezzo ridotto: per eventuali ripensamenti c’è sempre la possibilità di effettuare il reso.

Amazon Prime Day Le ultime offerte in tempo reale

Prime Day: le offerte last minute

Tante le offerte ancora attive. Restando in tema di elettronica e intrattenimento multimediale, si segnalano i televisori del catalogo Hisense: il modello da 55 pollici con pannello Ultra HD e HDR, ad esempio, è proposto a 699,00 euro anziché a 999,00 euro. Gli amanti del gaming possono invece puntare su uno dei tanti bundle della PlayStation 4 per fare propria la console oppure spulciare l’elenco dei giochi in offerta anche per le altre piattaforme, PC e Xbox.

Ancora, chi è alla ricerca di un notebook dia un’occhiata al modello HP 15-BA097NL scontato di ben 200 rispetto al prezzo originale (299,00 invece di 499,00 euro). L’occasione è ghiotta anche per gli amanti del fitness, che hanno ancora qualche ora a disposizione per mettere al polso un tracker della gamma Fitbit.

Come scegliere

Tutte le offerte del Prime Day sono continuamente aggiornate da Amazon sullo store. Basta dunque un click per vedere quelle attive a approfittarne prima della scadenza. Si consiglia di controllare sempre con particolare attenzione il prezzo d’acquisto prima di inoltrare l’ordine: alcune promozioni possono variare senza preavviso.

Prime Day 2017

Si ricorda che, per poter approfittare degli sconti dell’Amazon Prime Day è necessario essere abbonati Prime. La sottoscrizione ha un costo annuale pari a 19,99 euro, con i primi 30 giorni di prova gratuita e la possibilità di sospendere il rinnovo in qualsiasi momento. Tra i vantaggi offerti, oltre alla consegna gratuita su milioni di prodotti in vendita, anche la possibilità di archiviare la propria libreria fotografica su server cloud (senza alcun limite in termini di spazio) e lo streaming dei contenuti presenti sulla piattaforma Prime Video.