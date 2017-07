Prime Day: le offerte sulle stampanti 3D

Cristiano Ghidotti,

Nel corso degli anni l’acquisto di una stampante 3D è diventato accessibile anche all’utente comune. Un tempo riservati ai professionisti per via dei costi elevati, questi dispositivi sono stati in qualche modo resi sempre più economici: oggi sono sufficienti poche centinaia di euro per mettere sulla scrivania un modello entry-level, ideale per prendere confidenza con la tecnologia. Gli sconti dell’Amazon Prime Day sono l’occasione perfetta per fare il primo acquisto.

Amazon Prime Day Le ultime offerte in tempo reale

Prime Day: sconti su stampanti 3D e filamenti

Nelle ultime ore del Prime Day, che scadrà alla mezzanotte di oggi (martedì 11 luglio), si può ad esempio comprare una XYZprinting da Vinci (solitamente offerta a 550,92 euro) per soli 392,49 euro. Chi ha bisogno di filamenti può invece optare per quelli proposti da Homecube: 12 pezzi in ABS inodore in varie colorazioni a 20,79 euro (anziché 25,99 euro). Restando in tema, si segnala la XYZprinting Penna da Vinci 3D, che sfruttando un principio simile a quello delle stampanti 3D consente di disegnare oggetti nelle tre dimensioni, a mano libera: è proposta a 55,20 euro (invece di 69,00 euro).

Come scegliere

L’invito è a prestare particolare attenzione al prezzo di vendita in fase di acquisto: quelle del Prime Day sono offerte temporanee, talvolta soggette a variazione della spesa. Inoltre, si ricorda che per alcuni prodotti le promozioni si applicano a un numero limitato di unità (è possibile vedere l’indicatore della percentuale rimasta su Amazon), al termine del quale per sperare di effettuare l’acquisto bisogna entrare in una lista d’attesa, ricevendo una notifica non appena l’oggetto torna disponibile.

Prime Day 2017

Gli affari dell’Amazon Prime Day sono riservati a coloro che hanno effettuato una sottoscrizione all’abbonamento Prime. Il prezzo è 19,99 euro all’anno, con la possibilità di testarne i vantaggi in modo del tutto gratuito per i primi 30 giorni. Inclusi nella quota l’accesso illimitato ai contenuti in streaming sulla piattaforma Prime Video, il backup delle fotografie su server cloud e la spedizione gratuita su milioni di articoli messi in vendita dal portale di e-commerce.