Prime Day, sconti sui gadget per ragazzi

Filippo Vendrame,

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day all’insegna dei forti sconti e delle promozioni imperdibili. Oggi 11 luglio, le promozioni entrano nel vivo con una moltitudine di offerte speciali da assolutamente non perdere. Accanto alle offerte del giorno si ricorda, ci sono anche le offerte lampo che sono promozioni a tempo limitato su specifici prodotti.

Inoltre, si sottolinea che tutte le promozioni dell’Amazon Prime Day sono disponibili solamente per gli abbonati al programma Prime. Programma che costa 19,99 euro all’anno ed offre molti vantaggi tra cui spedizioni in un giorno su moltissimi prodotti. Tuttavia, il primo mese è gratuito e dunque gli interessati possono iscriversi solamente per approfittare delle offerte per poi disdire senza problemi e senza penali.

Prime Day, sconti su gadget per i ragazzi

La scuola è finita da un po’ di tempo e per i più bravi può essere l’occasione di richiedere a mamma ed a papà un premio per il buon esito dell’anno scolastico. Tra i gadget più richiesti ci sono sicuramente gli hoverboard, vero must have degli ultimi mesi per tutti i giovani. Amazon propone, tra le offerte del giorno, il modello Nilox Doc al prezzo di 189,99 euro con un sensibile risparmio rispetto al prezzo di listino. Tra le offerte lampo sugli hoverboard, Amazon propone il Ninebot One S2, un particolare hoverboard mono ruota, ad un prezzo davvero scontato a partire dalle 17.35 di oggi.

Anche i droni sono tra i gadget più desiderati dai ragazzi, soprattutto per tutti coloro che amano l’avventura e la fotografia. Per loro, Amazon ha deciso di programmare un’offerta lampo sull’apprezzato DJI Mavic Pro che è proposto al prezzo di 1099 euro con uno sconto di circa 200 euro sul prezzo di listino. Promozione che terminerà, salvo esaurimento scorte, nel primo pomeriggio.

Tra gli altri gadget amati da giovani, soprattutto da quelli che fanno molto sport, ci sono i fitness tracker, veri e propri braccialetti smart pensati per monitorare le attività sportive. Durante la giornata di oggi, Amazon propone il Fitbit Charge 2, braccialetto Monitoraggio Battito Cardiaco, in diverse taglie al prezzo di 99,95 euro. Altro gadget per il fitness il braccialetto smart Fitbit Flex 2 proposto in diversi colori a 52,95 euro.

Allo stesso prezzo di 52,95 euro, Amazon propone anche il Fitbit One, un buon contapassi.

Prime Day, come scegliere

Si ricorda che gli Hoverboard possono essere utilizzati solo in aree private e chiuse al traffico. Su strada sono ritenuti non legali in quanto equiparati ad acceleratori di andatura. L’utilizzo deve essere fatto in maniera responsabile. Per quanto riguarda i droni, i possessori devono rispettare le norme dell’ENAC e volare lontano da centri abitati o da assembramenti di persone.