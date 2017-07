Cristiano Ghidotti,

Con l’estate che sta entrando nel vivo le occasioni per fare attività all’aria aperta si moltiplicano. Poco importa che ci si trovi al mare, in montagna o in città: l’importante e avere a portata di mano un dispositivo robusto e sempre pronto all’azione, così da poter immortalare i momenti migliori. Le action cam nascono proprio con questo obiettivo. Chi è alla ricerca di un modello da acquistare può trovarne alcune tra le offerte dell’Amazon Prime Day.

Prime Day: sconti sulle action cam

Le più note sono senza alcun dubbio quelle del catalogo GoPro, che non temono alcuna condizione meteo e adatte anche agli sport estremi. Le ultime nate sono quelle della famiglia HERO5: il modello Session, ad esempio, offre la registrazione in formato 4K e la possibilità di effettuare la trasmissione dei contenuti in modalità wireless sfruttando il modulo WiFi: il prezzo riportato sulle pagine del sito ufficiale è 359,99 euro, ma approfittando degli sconti del Prime Day è possibile farla propria con un forte risparmio. Dalle immagini di seguito è possibile notare quanto sia compatta in termini di dimensioni (38x38x36 mm, 74 grammi).

Sono alternative interessanti quelle proposte da Xiaomi con il suo brand Yi: le promozioni dell’Amazon Prime Day riguardano i modelli Yi 4K Action Camera 2 (prezzo pieno 269,00 euro, tenere d’occhio la scheda per lo sconto) e Yi Action Camera (prezzo pieno 96,00 euro). Entrambe saranno oggetto di sconto per 24 ore, fino alla mezzanotte di oggi.

Come scegliere

Le promozioni del Prime Day sono temporanee: i prodotti torneranno ad essere venduti a prezzo pieno a partire dalle 00:01 di domani, mercoledì 12 luglio. Il consiglio, per gli interessati, è dunque quello di non perdere tempo e procedere subito all’acquisto. Dando un’occhiata alla homepage di Amazon è inoltre possibile approfittare delle “offerte lampo” su migliaia di prodotti appartenenti a qualsiasi categoria: non solo action camera, ma articoli di ogni tipo, dall’abbigliamento all’elettronica, dall’intrattenimento ai libri, dall’arredamento alla cura della persona.

Prime Day 2017

Per approfittare degli sconti è necessario essere iscritti alla formula Prime. Una sottoscrizione dal prezzo annuale pari a 19,99 euro (i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, con la possibilità di annullare l’abbonamento in qualsiasi momento), che dà accesso a vantaggi come lo streaming di tutti i contenuti presenti sulla piattaforma Prime Video, uno spazio di archiviazione illimitato per le fotografie su cloud e la consegna gratuita dei prodotti acquistati online su milioni di oggetti in vendita.