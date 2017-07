Prime Day, sconti sulle smart home

Filippo Vendrame,

Il Prime Day di Amazon, oggi 11 luglio, entra nel vivo con una moltitudine di offerte irripetibili su migliaia di prodotti sino alle ore 24 di oggi. Si ricorda, che solamente gli abbonati al programma Prime potranno approfittare di questa opportunità. Il costo dell’abbonamento di Amazon è di 19,99 euro all’anno e da diritto a tanti vantaggi come spedizioni rapide e l’accesso ai servizi di Prime Video, l’Internet TV di Amazon.

Tuttavia, il primo mese di abbonamento è gratuito e la disdetta non comporta oneri o penali. Dunque, gli interessati possono iscriversi a Prime solamente per approfittare delle offerte per poi recedere senza problemi e senza pagare extra.

Sconti sulle smart home

Tra i prodotti più interessanti oggetto delle promozioni odierne di Amazon ci sono quelli legati al mondo delle smart home, cioè dispositivi che rendono maggiormente smart la propria abitazione.

Tra le offerte del giorno, cioè tra quelle che avranno validità per tutta la giornata di oggi, si menziona lo starter kit Philips Hue a 114 euro che include un hub per la gestione dell’illuminazione e tre lampadine intelligenti. Amazon offre anche la striscia a LED Philips Hue controllabile con smartphone a 47,99 euro. A chi servisse un faretto a LED smart controllabile a distanza, c’è il modello della Philips Hue di colore bianco a 37,95 euro.

Per l’illuminazione di casa c’è il sensore di movimento per l’accessione delle luci Philips Hue a 26,99 euro. La lampada da tavolo smart Philips Friends of Hue con hub di gestione è proposta, invece, a 85,99 euro.

Tra le offerte lampo, si menziona, invece, il termostato Honeywell Evohome che sarà offerto in sconto dalle 16.05 di oggi. Il campanello portatile senza fili di Honeywell, invece, è proposto a 55,99 euro. L’offerta terminerà nel primo pomeriggio.

Come scegliere

Quando si sceglie un prodotto smart per la casa è importante verificare se le specifiche siano adatte all’ambiente domestico, soprattutto se alcune componenti devono essere installate al posto di quelle esistenti. La maggior parte dei prodotti non richiede installazione, ma è sufficiente una rete wireless a banda larga che quindi deve essere presente in casa.

Effettuare acquisti per una casa intelligente necessita quindi anzitutto di un approccio intelligente. L’obiettivo deve essere chiaro: convenienza? risparmio? comodità? Sulla base di questa disamina è quindi possibile optare per il marchio o la soluzione desiderati, facendo particolare attenzione alle possibili sinergie tra gli impianti e i device già in possesso.