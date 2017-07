Prime Day: fine primo tempo, inizio secondo tempo

Giacomo Dotta,

Il primo tempo dell’Amazon Prime Day è terminato ed il secondo è già iniziato. Il primo tempo è iniziato alle ore 18 di ieri ed è terminato alle 24: durante le prime ore hanno avuto luogo i primissimi sconti, ma in realtà il grosso della “festa” è prevista per oggi. Fin dalle 7 del mattino son partite le prime offerte lampo e per tutta la giornata, fino alla mezzanotte di oggi, si susseguiranno le notifiche per quanti si sono già messi in lista di attesa per qualcuno degli sconti in arrivo nelle prossime ore.

I delusi del Prime Day

Immancabili, inevitabili, onnipresenti: i delusi dall’Amazon Prime Day sono giocoforza molti, ma è soprattutto un problema di aspettative.

Quando Amazon lancia una giornata di sconti, infatti, si sogna l’affare della propria vita e le aspettative si gonfiano a mano a mano che l’evento si avvicina. Ci si trova poi invece di fronte una moltitudine di offerte su prodotti che non interessano, o magari limitate ad un 20-30%. Quando l’aspettativa è troppo alta, la soddisfazione è sempre troppo bassa. E vien meno anche lo stimolo a cercare quelle che sono invece le buone offerte presenti in elenco.

I soddisfatti del Prime Day

Ma c’è anche chi invece ha compreso appieno lo spirito di questa iniziativa. Promozionale, anzitutto: Amazon con il Prime Day vuole esaltare il proprio brand, esaltare il ruolo dell’ecommerce nelle abitudini di acquisto, ma soprattutto esaltare l’esperienza utente di quanti si abbonano al servizio Prime. L’obiettivo è questo, il costo è rappresentato da sconti e questi ultimi fungono da strumento di viralizzazione per il messaggio del gruppo.

Le prime spedizioni sono immediatamente partite. Sulla base di una statistica costruita partendo dai dati in nostro possesso, circa il 30% dei beni acquistati durante le prime 6 ore di Prime Day questa mattina risultavano già essere stati spediti, arrivando così a destinazione nel giro di 1-2 giorni. Questo è il vero valore del Prime Day: Amazon vuole imporre un’idea di ecommerce fatta di efficienza, affidabilità e velocità. Il Prime Day è dunque per il gruppo anche una sfida, poiché è fondamentale ottemperare alle aspettative di quanti per accedere agli sconti hanno siglato un nuovo abbonamento ed entro un mese dovranno decidere se annullarlo (al termine dei 30 giorni gratuiti) o se rinnovarlo (al costo di 19,90 euro annui).

Come approfittare del secondo giorno di Prime Day

Anche per oggi Webnews propone la propria selezione di prodotti, aggiornati lungo l’arco di tutta la giornata per consentire una scelta ragionata:

Inoltre Amazon mette a disposizione sezioni verticali della propria vetrina per poter scegliere in modo mirato le offerte sulla base delle proprie singole necessità: