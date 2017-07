Prime Day: serie TV e film in offerta

Marco Grigis,

La seconda tornata del Prime Day di Amazon, le trenta ore di sconti voluti dal colosso dello shopping online per i suoi abbonati Prime, è da poco cominciata. E, tra i tanti prodotti proposti, vi è anche spazio per il relax domestico, con lunghe sessioni di binge-watching in compagnia delle proprie serie TV preferite o, ancora, rivedendo all’infinito il film del cuore. Delle collezioni in DVD e Blu-Ray davvero imperdibili per gli appassionati, anche in vista della pausa estiva e della possibilità di dedicare più tempo alla visione in salotto, armati di birra e popcorn.

Prime Day: le offerte su serie TV e film

Anche per la sezione dedicata all’intrattenimento, gli sconti dell’Amazon Prime Day si suddividono in proposte attive tutta la giornata e in “Offerte Lampo”, queste ultime disponibili per un periodo di tempo limitato. Partendo proprio dai contenuti acquistabili per tutta la durata dell’iniziativa, si segnalano quattro proposte di culto assoluto:

Breaking Bad, la collezione completa (euro 29.99): le avventure di Walter White in sei stagioni, sia in DVD che in Blu-Ray;

(euro 29.99): le avventure di Walter White in sei stagioni, sia in DVD che in Blu-Ray; Trono di Spade – Game of Throne, stagioni 1 e 6 (euro 49.99): “winter is coming”, sia in DVD che in Blu-Ray, in attesa della settima stagione in onda a breve;

(euro 49.99): “winter is coming”, sia in DVD che in Blu-Ray, in attesa della settima stagione in onda a breve; Harry Potter, collezione completa (euro 15.99-17.50): il modo migliore per rivivere la storia del maghetto più famoso di sempre, sia in DVD che in Blu-Ray;

(euro 15.99-17.50): il modo migliore per rivivere la storia del maghetto più famoso di sempre, sia in DVD che in Blu-Ray; Cinquanta Sfumature di Grigio, volume 1-2 (euro 12.99-15.49): un’estate particolarmente bollente, quella in compagnia di Christian Gray e Anastasia Steele, tra fruste e manette.

Le “Offerte Lampo”, così come già accennato, sfruttano un sistema di vendita diverso. I contenuti proposti, infatti, sono disponibili per un periodo di tempo limitato, di solito qualche ora, di conseguenza è consigliato procedere con una certa velocità per non lasciarsi sfuggire gli sconti. Fra le proposte più interessanti, si segnalano:

Si segnala come i prezzi possano variare, rispetto a quanto riportato, in base alla disponibilità e altri fattori.

Il Prime Day è l’iniziativa voluta da Amazon per premiare i suoi abbonati Prime, con una tornata di sconti lunga 30 ore. L’abbonamento Prime, proposto a 19.99 euro l’anno con la possibilità di 30 giorni di prova gratuita, garantisce spedizioni senza costi su migliaia di prodotti, per consegne entro 24-48 ore. Non ultimo, la sottoscrizione comprende l’accesso alla piattaforma di streaming Amazon Prime Video e all’archiviazione illimitata di fotografie sul cloud.