Dell Latitude 7285, ibrido con ricarica wireless

Luca Colantuoni,

Il Dell Latitude 7285 è uno dei prodotti più interessanti del momento. Annunciato al CES 2017 di Las Vegas, il tablet con tastiera staccabile è il primo ibrido 2-in-1 al mondo con ricarica wireless, oltre ad essere uno dei più sottili e leggeri. Il dispositivo può essere acquistato anche in Italia, ma la sua caratteristica più importante può essere sfruttata solo dagli utenti statunitensi.

Il Latitude 7285 è stato progettato per offrire la massima produttività e portabilità (spessore di 7,25 millimetri e peso di 0,68 Kg), essendo un ibrido 2-in-1 indirizzato all’utenza business. Lo schermo IGZO da 12,3 pollici con risoluzione 3K (2880×1920 pixel), protetto dal Gorilla Glass 4, permette di avere un’ampia area di visualizzazione, grazie alle cornici molto ridotte. Il dispositivo può essere utilizzato anche in modalità “tenda”, come un convertibile, fissando il tablet con il display verso l’esterno.

La dotazione hardware comprende processori Intel Core i5-7Y54 e Core i5-7Y57, 8 GB di RAM e SSD PCIe NVMe M.2 da 128/256 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.2. Sono inoltre presenti una webcam HD, una fotocamera IR compatibile con Windows Hello, due porte USB Type-C (Thunderbolt 3) e lo slot SIM. In Italia è disponibile solo la Productivity Keyboard con batteria supplementare. Negli Stati Uniti è possibile acquistare anche la Wireless Charging Keyboard che, insieme al Wireless Charging Mat, consente di ricaricare il dispositivo sfruttando la tecnologia WiTricity.

Il sistema operativo è Windows 10 Pro. Il prezzo base del Latitude 7285 è attualmente 1.582 euro IVA esclusa. Il bundle tastiera/base di ricarica costa 549,99 dollari.