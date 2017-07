Facebook Messenger, in arrivo la pubblicità

Filippo Vendrame,

Facebook, dopo alcuni test condotti con alcuni utenti in Thailandia e in Australia, ha deciso di portare la pubblicità sulla pagina principale di Facebook Messenger a tutti i suoi iscritti. Secondo VentureBeat che ha riportato la notizia, la pubblicità dovrebbe iniziare ad essere visibile a tutti entro la fine del 2017. E proprio come gli annunci che si vedono su Facebook ed Instagram, anche questi saranno mirati e specifici per gli utenti che li visualizzano.

A parte la disposizione degli annunci sulla pagina principale dell’applicazione di Facebook Messenger, le aziende possono oggi già inviare messaggi pubblicitari attraverso Messenger a tutti gli utenti con cui hanno avuto un rapporto diretto attraverso la chat. La novità, comunque, sicuramente piacerà a molti brand che potranno inoculare le loro pubblicità all’interno di un servizio oggi molto utilizzato e dunque in grado di offrire un’ampia visibilità. Sicuramente, però, questa novità piacerà di meno agli utenti che si troveranno un’home page del servizio interrotta da pubblicità. Curiosamente proprio di recente Facebook aveva ottimizzato l’interfaccia di Messenger con l’obiettivo di migliorarne l’usabilità.

Tuttavia la pubblicità è la fonte primaria delle entrate di un’azienda come Facebook ed era prevedibile che prima o poi sarebbe arrivata anche su Messenger.

C’è un modo, comunque, per poter evitare di trovarsi invasi da messaggi pubblicitari all’interno dell’app di comunicazione del social network. Gli utenti Android, infatti, possono scaricare ed installare Facebook Messenger Lite che sarà “immune” da questa novità.