Giffoni Innovation Hub: al via Next Generation 2017

Cristiano Ghidotti,

Intelligenza artificiale, mercato dei contenuti, analisi dei Big Data, realtà virtuale, videogame e industria della cultura. Sono alcuni dei temi toccati nei tanti appuntamenti in programma per la terza edizione della rassegna Next Generation, promossa da Giffoni Innovation Hub nell’ambito del Giffoni Experience.

Giffoni Innovation Hub: Next Generation

Nove giorni ricchi di eventi, da venerdì 14 a sabato 22 luglio, durante i quali l’obiettivo è quello di coinvolgere principalmente bambini e ragazzi, stimolando la creatività dei giovani talenti. La location è quella dell’Antica Ramiera di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Così Luca Tesauro, CEO di Giffoni Innovation Hub, spiega il programma sottolineandone la natura open (tutti gli appuntamenti sono liberamente accessibili al pubblico) e come l’iniziativa punti a creare una rete di collaborazioni a livello globale, nel nome della condivisione e dell’innovazione.

Incontri, laboratori e riflessioni che raccolgono in nove giorni tutte le attività su cui Giffoni investe nell’arco dell’intero anno con un solo obiettivo: educare e accompagnare i ragazzi nel percorso di realizzazione di sogni e ambizioni nei settori più innovativi delle industrie creative e culturali. Ogni evento di Next Generation è aperto al pubblico e realizzato attraverso la rete di relazioni nazionali e internazionali con istituzioni, atenei, startup, aziende che sostengono l’Hub nella sua missione e che parteciperanno attivamente alla rassegna.

Per tutta la durata della rassegna una selezione del Dream Team (community composta da 300 giovani creativi) lavorerà fianco a fianco con startupper e protagonisti dell’innovazione per mettere a punto idee spendibili sul mercato. L’attenzione sarà focalizzata in particolar modo sull’Innovation Design for Kids in collaborazione con l’università Tec di Monterrey in Messico e con l’acceleratore The Creative Plot di Lund in Svezia.

Tra i progetti anche Cinema Box, una scatola da proporre a uno specifico target di spettatori durante la proiezione di un film come alternativa al food consumato nella sale, attraverso l’individuazione di determinati prodotti Made in Italy. Ancora, Giffoni Edumotional mira a catalogare per tematiche l’enorme materiale dell’archivio cinematografico di Giffoni, così da metterlo a disposizione di scuole e famiglie. Di seguito alcuni degli appuntamenti più importanti, mentre il programma completo può essere consultato sul sito ufficiale dell’iniziativa.

venerdì 14 luglio, Round Table Industrie Creative e Culturali : addetti ai lavori riuniti per delineare nuovi modelli di sviluppo imprenditoriale del settore con un’attenzione particolare alla Content Industry e con la presentazione di Giffoni Big Data, report che fornisce un identikit delle giovani generazioni promosso da GIH;

: addetti ai lavori riuniti per delineare nuovi modelli di sviluppo imprenditoriale del settore con un’attenzione particolare alla Content Industry e con la presentazione di Giffoni Big Data, report che fornisce un identikit delle giovani generazioni promosso da GIH; lunedì 17 luglio, A Scuola di Startup Experience : progetto in collaborazione con auLAB e dPixel che coinvolgerà 100 studenti da tutta Italia nell’esporre idee originali ai principali stakeholder dell’innovazione e del venture capital;

: progetto in collaborazione con auLAB e dPixel che coinvolgerà 100 studenti da tutta Italia nell’esporre idee originali ai principali stakeholder dell’innovazione e del venture capital; martedì 18 luglio, Round Table Intelligenza artificiale : definizione di un modello operativo e sperimentale di attività educative e interattive per bambini e giovani all’insegna dell’A.I., linee guida per scienziati, ricercatori, imprenditori, semplici appassionati della materia;

: definizione di un modello operativo e sperimentale di attività educative e interattive per bambini e giovani all’insegna dell’A.I., linee guida per scienziati, ricercatori, imprenditori, semplici appassionati della materia; giovedì 20 luglio, Round Table Campania creativa e Innovativa : focus sullo stato dell’innovazione in Campania e sul sistema produttivo regionale legato ai settori culturali e creativi tra startup, PMI e grandi aziende;

: focus sullo stato dell’innovazione in Campania e sul sistema produttivo regionale legato ai settori culturali e creativi tra startup, PMI e grandi aziende; venerdì 21 luglio, Workshop Animation, VR & New Technologies for Kids Education: videogiochi, animazione, realtà aumentata come strumento di educazione innovativa per l’infanzia.

A questo si aggiunge StartupPromotion@GiffoniVillage, un vero e proprio villaggio allestito intorno alla Cittadella del Cinema in cui entrare in contatto con le iniziative messe in campo dalle startup finalizzate alla realizzazione di prodotti e servizi indirizzati ai giovani e alle famiglie.