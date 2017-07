I giganti del tech supportano la net neutrality

Filippo Vendrame,

I giganti del modo tech come Amazon, Spotify, Reddit, Facebook, Google, Twitter e molti altri hanno organizzato oggi una sorta di giornata di protesta chiamata “day of action” a sostegno della neutralità della rete. Iniziativa che arriva a cinque giorni della scadenza di una sorta di consultazione pubblica dove le persone possono commentare le decisioni della Federal Communications Commission sulla net neutrality.

Come oramai noto alle cronache, Ajit Pai, il nuovo presidente della FCC nominato dal presidente Trump, vuole abolire le regole approvate nel 2015 sotto il Governo Obama. Norme che sino ad ora evitavano che provider come AT & T, Charter, Comcast e Verizon potessero bloccare o rallentare l’accesso ad Internet. Oggi, molti siti della rete, come segno dimostrativo, mostreranno alcune popup che consentiranno di far comprendere cosa significa disporre di un’Internet a doppia velocità e senza alcuna legge sulla net neutrality. Twitter, in un post sul blog, martedì ha detto che i fornitori di servizi Internet sono obbligati a trattare ed a trasmettere tutti i dati in modo uguale, indipendentemente dall’origine, dal contenuto o dalla destinazione. Il social network ha anche incoraggiato gli utenti ad utilizzare l’hashtag #NetNeutrality all’interno della sua piattaforma.

Google da parte sua ha anche affermato che le regole sulla net neutrality che proteggono l’internet aperto sono in pericolo ed a rischio di essere smantellate. Reddit, da parte sua, ha partecipato alla protesta in una maniera molto creativa. Il logo sulla sinistra mostra un’animazione che evidenzia come in realtà si caricherebbe se le velocità delle linee fossero limitate nel caso gli utenti superassero un certo limite di banda.

Il sito per lo streaming di videogiochi Twitch ha, invece, messo un banner all’interno del suo canale. Netflix, Spotify e Airbnb hanno inserito banner nella parte superiore delle loro pagine web, mentre Vimeo ha un video disponibile per il download. Altri siti web, tra cui Facebook e Amazon, hanno deciso di partecipare alla dimostrazione, ma non hanno ancora divulgato quale forma adotteranno. Apple non è nell’elenco dei partecipanti.