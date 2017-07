Microsoft rilascia il Patch Tuesday di luglio 2017

Filippo Vendrame,

Puntuale come ogni secondo martedì del mese, Microsoft ha rilasciato il Patch Tuesday di luglio 2017 per tutti i suoi sistemi operativi e software supportati. Come ogni mese, dunque, gli utenti in possesso di un PC Windows 7 e Windows 8.1 potranno scaricare ed installare una serie di correttivi lato sicurezza. Per Windows 10, la casa di Redmond ha rilasciato un aggiornamento a parte.

Tutti coloro che utilizzano un PC con Windows 7 o Server 2008 R2 SP1 potranno scaricare il pacchetto identificato dal codice KB4025341 che va a risolvere problemi in Internet Explorer ed in altri settori del sistema operativo come Microsoft Graphics Component, Windows Search, Windows Virtualization, Windows Storage e File Systems, Datacenter Networking, Windows Server, Windows kernel, Microsoft PowerShell, Windows shell, Microsoft NTFS, Windows kernel-mode drivers e ASP.NET. Windows 8.1 e Windows Server 2012 R2 potranno scaricare, invece, il pacchetto identificato dal codice KB4025336 che va a risolvere un problemi in Internet Explorer, Windows kernel, ASP.NET, Windows Search, Windows Storage e Files Systems, Datacenter Networking, Windows Virtualization, Windows Server, Windows shell, Microsoft NTFS, Microsoft PowerShell, Windows kernel-mode drivers, e Microsoft Graphics Component.

Inoltre, questo pacchetto risolve anche un problema nel rendering dei documenti PDF che contengono specifiche tipologie di immagini.

Trattasi, dunque, di aggiornamenti cumulativi molto importanti che devono essere scaricati quanto prima attraverso il consueto canale di Windows Update. Accanto a questi aggiornamenti, Microsoft ha rilasciato anche un aggiornamento cumulativo di Flash Player che va a chiudere diverse falle di sicurezza.

Al termine dell’aggiornamento sarà richiesto di riavviare il sistema operativo per rendere effettive le modifiche.