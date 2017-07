PayPal per acquistare sull’App Store

Filippo Vendrame,

PayPal potrà essere utilizzato come strumento di pagamento per gli acquisti targati Apple. Trattasi di un nuovo servizio lanciato nella giornata di oggi in 11 paesi del mondo in contemporanea che consente ai possessori di un iPhone, di un iPad o di un iPod Touch di poter effettuare pagamenti su App Store, Apple Music, iTunes e iBooks utilizzando il loro conto su PayPal. Trattasi di una soluzione molto interessante che permette di diminuire la dipendenza dalle carte di credito e di poter sfruttare tutti i vantaggi, soprattutto lato sicurezza, offerti dalla nota piattaforma di pagamenti online.

La novità è attiva anche in Italia ed il suo utilizzo è molto facile. Tutti i clienti della mela morsicata in possesso di un regolare ID Apple dovranno semplicemente selezionare la voce “PayPal” come metodo di pagamento all’interno delle Impostazioni del loro account nell’App Store, in Apple Music, iTunes e iBooks attraverso il loro iPhone, iPad e iPod Touch. Da sottolineare che il supporto ai pagamenti attraverso PayPal si estende anche agli acquisti effettuati attraverso un computer Mac utilizzando iTunes. Una volta configurato l’account con la possibilità di utilizzare PayPal come forma di pagamento, gli utenti potranno iniziare a sfruttare questa novità per comprare contenuti direttamente dai loro dispositivi, compresi anche Apple TV ed Apple Watch.

Tra i contenuti che si potranno acquistare si menzionano applicazioni, musica, film, programmi TV, libri, iscrizioni ad Apple Music ed al servizio di archiviazione su iCloud di Apple.

Per aiutare al meglio i suoi clienti ad utilizzare questo nuovo servizio di pagamenti, è stata allestita appositamente una pagina in cui sono evidenziati tutti i passaggi necessari per integrare PayPal nel proprio account Apple.