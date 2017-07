PES 2018: le carte della Champions League

Cristiano Ghidotti,

Partnership siglata tra Konami e Topps Trading Cards per offrire a chi acquisterà una copia fisica di PES 2018 una serie limitata di carte collezionabili: UEFA Champions League Match Attax (stagione 2017-18). Di seguito è possibile vedere un’anteprima di quelle dedicate a Liverpool, Barcellona e Borussia Dortmund.

Konami fa dunque valere la propria licenza ufficiale ed esclusiva (è uno dei vantaggi rispetto al concorrente FIFA di EA Sports) ottenuta dalla UEFA per portare l’atmosfera delle gare della Champions League e dell’Europa League in Pro Evolution Soccer 2018. Un numero limitato di carte sarà incluso all’interno delle confezioni del gioco, prima del lancio ufficiale della collezione Topps Match Attax che avverrà entro fine anno. Così Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development del publisher, descrive l’iniziativa che strizza l’occhio ai fan e agli appassionati della serie.

Siamo costantemente alla ricerca di strategie cha ci aiutino a far conoscere PES a un pubblico sempre più vasto e siamo felici di poter collaborare con un partner UEFA Champions League del calibro di Topps. Queste carte collezionabili sono molto popolari tra i giovani appassionati di calcio, acquistando PES 2018 i fan avranno la possibilità di possedere per primi le carte Match Attax.

La data di uscita di PES 2018 è fissata per il 14 settembre, sulle piattaforme PC, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 e Xbox One. È già possibile acquistare il gioco in pre-ordine sugli store online come Amazon. Lo sviluppatore promette miglioramenti significativi sia al gamplay che al comparto grafico, in particolare per quanto riguarda la versione in arrivo su Steam per computer Windows, finalmente all’altezza delle controparti per le console di ultima generazione, come chiesto a gran voce dalla community di giocatori.