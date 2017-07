Prime Day: il più grande shopping di sempre

Marco Viviani,

Dalla cioccolata alla scottona. Si potrebbe sintetizzare, brutalmente, così il Prime Day 2017. Il prodotto più venduto in Italia nelle trenta ore di e-shopping è infatti stato l’Hamburger di Scottona – Chianina IGP, mentre l’anno scorso Nutella e caffè superarono tutti. Ovviamente anche l’elettronica ha avuto la sua parte preponderante, ma un po’ tutte le categorie sono coinvolte da questa particolare giornata di sconti e offerte sul portale di Amazon.

Subito la statistica più notevole: Prime Day 2017 è stata la giornata con le vendite più elevate di sempre per Amazon.it. L’edizione di quest’anno ha battuto il record di vendite dell’edizione scorsa e ha superato, a livello mondiale, anche il Black Friday di qualche mese fa. L’evento Prime Day 2017 è cresciuto di oltre il 60% rispetto alle 30 ore dello scorso anno e la crescita delle vendite da parte delle piccole imprese e degli imprenditori è stata ancora maggiore. Nella giornata dell’11 luglio 2017 il colosso di Seattle ha raccolto più nuovi abbonati Prime che in qualunque altra giornata della sua intera storia. Decine di milioni nuovi utenti hanno fatto un acquisto su Prime Day 2017, più del 50 per cento in più rispetto all’anno precedente.

Prime Day in Italia

Francois Nuyts, country manager di Amazon per Italia e Spagna, commenta così questa festa dell’acquisto nell’habitat del portale di eCommerce:

I clienti Prime in Italia hanno approfittato di occasioni di shopping imperdibili. Vogliamo ringraziare tutti i nostri clienti per averci scelto ancora una volta per il loro shopping estivo e per aver reso Prime Day la giornata di vendite più grande di sempre su Amazon.it. L’evento di ieri ha offerto migliaia di promozioni incredibili, incluse le proposte di venditori terzi. Non vediamo l’ora di proseguire la tradizione del Prime Day anche per il prossimo anno.

Ma cosa, esattamente, si è venduto in Italia durante il Prime Day?