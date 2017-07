Surface Pro 4, un firmware per la nuova Type Cover

Filippo Vendrame,

Il lancio del nuovo Surface Pro ha visto Microsoft presentare anche le nuove Type Cover rivestite in Alcantara. Chi pensava che queste tastiere fossero sostanzialmente le medesime di quelle dell’anno scorso per il Surface Pro 4 semplicemente con un rivestimento diverso si sbagliava. Infatti, per garantire la migliore retrocompatibilità possibile anche con il Surface Pro 4, la casa di Redmond ha rialsciato un nuovo firmware che permette ai possessori della precedente generazione dell’ibrido Windows 10 di poter utilizzare senza problemi le nuove Type Cover.

Teoricamente le nuove Type Cover avrebbero già dovuto funzionare correttamente con tutti i precedenti modelli dei Surface ma probabilmente per garantire una migliore resa è necessario ottimizzarne il funzionamento. Ecco, dunque, che Microsoft ha provveduto a rilasciare un nuovo firmware per il Surface Pro 4 contenente driver maggiormente ottimizzati per gestire questa nuova tastiera. Da evidenziare che al momento la casa di Redmond non ha provveduto a rilasciare un identico aggiornamento anche per il Surface Pro 3, modello che teoricamente dovrebbe essere perfettamente compatibile con queste nuove Type Cover in Alcantara.

Inoltre, dovrebbe essere in arrivo un nuovo aggiornamento anche per ottimizzare l’utilizzo del nuovo pennino Surface Pen anche sui vecchi modelli della linea Surface. Apprezzabile, dunque, il comportamento di Microsoft che vuole offrire la perfetta efficienza di tutti gli accessori della linea Surface su tutti i modelli del suo ibrido Windows 10.

Per scaricare questo aggiornamento, i possessori di un Surface Pro 4 dovranno semplicemente scaricarlo ed installarlo da Windows Update.