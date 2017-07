Windows 10, nuovo update per il Patch Tuesday

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutte le versioni di Windows 10. L’update arriva in concomitanza con il Patch Tuesday del mese di luglio. Dunque, trattasi di un aggiornamento finalizzato solamente a risolvere una serie di bug, anche lato sicurezza e non per introdurre nuove funzionalità. Per le novità bisognerà attendere il prossimo settembre quando la casa di Redmond rilascerà Windows 10 Fall Creators Update. Per quanto concerne questo update, tutti i possessori dell’ultima declinazione di Windows 10, Creators Update, potranno scaricare un pacchetto identificato dal codice KB4025342 che porta la build del sistema operativo al numero 15063.483.

Il change log è piuttosto lungo e vede Microsoft intervenire in moltissime aree del sistema operativo con l’obiettivo di ottimizzarlo e correggere tutti i problemi sino a qui identificati. Un lavoro certosino che permette di ottimizzare ulteriormente una piattaforma su cui la società sta dedicando molti sforzi. Lo steso update è disponibile anche per Windows 10 Mobile. Come detto, la casa di Redmond ha rilasciato un aggiornamento cumulativo per tutte le declinazioni di Windows 10, compresa la prima anche se teoricamente il suo supporto doveva essersi interrotto lo scorso maggio. In questi casi i change log sono leggermente differenti ma riguardano tutti correttivi ed ottimizzazioni.

Contestualmente agli update di Windows 10, Microsoft ha rilasciato anche un aggiornamento per Flash Player che va a correggere diverse falle di sicurezza.

Vista l’importanza di questi update, il suggerimento è quello di scaricarli il prima possibile attraverso il consueto canale di Windows Update.

Al termine dell’installazione sarà necessario riavviare il PC per rendere effettive le modifiche.