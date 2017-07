YouTube: See You Again di Wiz Khalifa batte Psy

Cristiano Ghidotti,

2.902.558.367 visualizzazioni, nel momento in cui viene scritto questo articolo, fanno di See You Again il video più riprodotto nella storia di YouTube. È il brano del rapper statunitense Wiz Khalifa inserito nella colonna sonora del film Fast & Furious 7 come omaggio all’attore Paul Walker, noto per aver interpretato il personaggio di Brian O’Conner nella serie cinematografica.

Cade dunque il longevo primato del sudcoreano Psy e del suo tormentone Gangnam Style, lanciato nel 2012 e al momento fermo a 2.896.240.883 visualizzazioni. Un passaggio di consegne dopo anni di solida leadership, insomma. Il successo che sta ottenendo la canzone di Wiz Khalifa (caricata nel 2015, in concomitanza con l’arrivo del film nelle sale) si traduce anche in termini economici: le statistiche parlano di circa 1.000 dollari riconosciuti agli youtuber per un milione di riproduzioni. Con un veloce calcolo è dunque possibile ipotizzare che il video abbia finora generato 2,9 milioni di dollari di proventi dalle inserzioni pubblicitarie

Al terzo posto nella chart dei video più riprodotti si trova Justin Bieber con “Sorry” (2,63 milioni), mentre al quarto si posiziona “Uptown Funk” di Mark Ronson e Bruno Mars (2,55 milioni). Chiude la Top 5 il tormentone “Despacito” di Luis Fonsi, messo online nel mese di gennaio e già capace di superare i 2,4 milioni di view.

Numeri che confermano, se mai ce ne fosse ulteriore necessità, l’importanza di YouTube nelle nuove dinamiche che regolano il mercato discografico ai tempi dello streaming: proprio la scorsa settimana FIMI ha annunciato che per stilare le classifiche degli album verranno d’ora in poi conteggiate anche le riproduzioni online. È inoltre del dicembre scorso la notizia che la piattaforma di video sharing gestita dal gruppo di Mountain View ha versato nelle casse di major ed etichette indipendenti un miliardo di dollari a livello globale.