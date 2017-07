Backup and Sync per Google Foto e Google Drive

Cristiano Ghidotti,

Backup and Sync (Backup e Sincronizzazione in italiano) è il nuovo software che il gruppo di Mountain View mette a disposizione dei suoi utenti, in particolare di coloro che fanno uso delle piattaforme Google Foto e Google Drive. La sua utilità è già ben comprensibile dal nome: semplifica il caricamento dei file su server cloud e la conseguente sincronizzazione con tutti i dispositivi connessi allo stesso account, così da potervi accedere da qualunque posizione e postazione.

Backup and Sync

Il download è gratuito e disponibile per computer con sistema operativo Windows e macOS. Una volta installato, il programma richiede l’accesso all’account Google: è dunque necessario inserire le proprie credenziali, come mostrato dagli screenshot allegati di seguito. In seguito è possibile stabilire quali cartelle sottoporre a backup, selezionandole dal disco fisso, controllandone le dimensioni e lo spazio occupato su server remoto. Nel caso di Google Foto, si ricorda che il caricamento non prevede limiti di spazio per le immagini in alta risoluzione (16 megapixel), mentre l’upload a pieno formato va a influire sulla quota di storage connessa al proprio account.

In qualunque momento è possibile controllare lo stato di avanzamento del backup, grazie all’icona posizionata nel systray, attraverso la quale accedere direttamente a Google Foto e Google Drive, con un semplice click.

Il nuovo Backup and Sync, come riportato sul blog ufficiale di Google, va a sostituire gli uploader per i servizi Foto e Drive già distribuiti da bigG: si tratta dunque, a tutti gli effetti, di un’unica soluzione per la gestione di entrambi i servizi.