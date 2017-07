Honor 6A disponibile anche in Europa

Luca Colantuoni,

L’annuncio più recente effettuato dal produttore cinese è stato quello relativo al top di gamma Honor 9. Senza particolare clamore è arrivato in Europa anche il nuovo Honor 6A, presentato in Cina circa due mesi fa. Si tratta di uno smartphone Android di fascia bassa offerto ad un prezzo interessante. Nonostante ciò, Honor non ha rinunciato alla qualità costruttiva.

Honor 6A è apparso sul sito di un rivenditore tedesco, quindi dovrebbe arrivare in altri paesi europei nelle prossimi settimane. Lo smartphone possiede un telaio in alluminio, materiale solitamente riservato a prodotti più costosi. Lo schermo da 5 pollici ha una risoluzione HD (1280×720 pixel), mentre il processore è uno Snapdragon 430. La dotazione hardware comprende inoltre 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Per le fotocamere sono stati scelti sensori da 13 e 5 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE. Sono presenti anche la porta micro USB e il jack audio da 3,5 millimetri. La versione cinese integra un lettore di impronte digitali (sul retro), ma stranamente la versione europea è priva del sensore biometrico. La batteria da 3.020 mAh permette di utilizzare lo smartphone per tutta la giornata, considerato il basso consumo del processore.

Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat personalizzato con l’interfaccia EMUI 5.1. Il prezzo “tedesco” è 169,00 euro. Purtroppo in Italia sarà leggermente più alto, a causa delle tasse. Chi non vuole attendere l’importazione ufficiale può acquistare il modello color oro su Amazon.