I libri scolastici si acquistano su Amazon

Giacomo Dotta,

Il Prime Day è alle spalle, ma è già ora di “back to school” e di acquisto dei libri scolastici. Quando le vacanze sono alle porte, infatti, è venuto il momento per le famiglie di organizzare quello che sarà il successivo rientro a scuola. Amazon accompagnerà questo percorso così come gran parte dell’industria hi-tech ha fatto negli ultimi anni, proponendo offerte apposite con cui raccogliere i favori e gli ordinativi per prepararsi all’anno scolastico che andrà ad iniziare nel mese di settembre.

Così come ci sono proposte relative al mondo dell’informatica (portatili, tablet, stampanti), al tempo stesso sono organizzate sezioni apposite per il materiale scolastico nonché per zaini e cartelle. Ma l’offerta più interessante sembra essere quella relativa ai libri scolastici, sui quali sono riservati tanto uno sconto complessivo pari al 15%, quanto un procedimento semplificato per il reperimento dei libri stessi.

Come ordinare libri su Amazon

La procedura è così spiegata dalla stessa Amazon:

«Fai click su questa immagine» (presente sulla pagina dedicata al back to school) «e accederai temporaneamente al sito adozionilibriscolastici.it». Tramite una semplice selezione basata su mappa è possibile trovare in pochi click la propria scuola e la propria classe di riferimento, ove i dati relativi ai libri in adozione sono già stati caricati dai singoli plessi; «scegli la tua scuola e la tua classe, potrai così selezionare in modo semplice e veloce i tuoi libri adottati»; «verrai nuovamente trasferito su Amazon.it dove potrai concludere il tuo acquisto».

Back to school Come ordinare libri scolastici su Amazon

Il passaggio tra un sito all’altro automatizza la scelta dei libri ed il loro immediato reperimento sul marketplace (semplificando in modo estremo l’esperienza di acquisto). Sebbene molti libri siano compresi nell’offerta Prime (che garantisce spedizione gratuita ed immediata), i tempi potrebbero prolungarsi poiché alcuni libri andranno in stampa soltanto a inizio settembre.

Amazon garantisce pertanto immediata spedizione non appena il libro sarà disponibile, con tanto di sconto del 15% incluso: «i titoli non ancora pubblicati possono essere messi nel carrello e acquistati, li spediremo dopo la data di pubblicazione e li pagherai solo in quel momento».

Si ricorda come l’acquisto dei libri possa avvenire anche tramite fruizione del “bonus cultura” riservato ai maggiori di 18 anni: tutte le istruzioni per poterne fruire sono disponibili sull’apposita pagina.