Microsoft, individuato il problema al Surface Pro

Filippo Vendrame,

Meno di una settimana dopo il lancio del suo nuovo ibrido Windows 10, Surface Pro, il mese scorso, Microsoft si è trovata ad affrontare alcune denunce dei nuovi proprietari che avevano trovato che il dispositivo soffriva in maniera casuale della tendenza di andare da solo in modalità sleep. Numerosi utenti su Reddit e sul forum di supporto di Microsoft avevano confermato il fenomeno che capitava anche a batteria carica o con il dispositivo connesso alla rete elettrica.

Un problema molto fastidioso che in alcuni casi aveva causato anche la perdita del lavoro sin li effettuato. E visto che il Surface Pro è un prodotto pensato per la produttività, questo bug per qualcuno è molto più che fastidioso. La buona notizia è che Microsoft sembra aver trovato la causa del problema e che starebbe testando internamento un correttivo. Fix che non è arrivato con il Patch Tuesday di martedì scorso perchè arriverà sotto forma di aggiornamento al firmware. Quando questo correttivo sarà rialsciato, la casa di Redmond promette di evidenziarlo espressamente.

La notizia sembrerebbe positiva ma purtroppo non è stata fornita alcuna timeline al proposito anche se l’auspicio è che il rilascio possa avvenire in tempi rapidi. Ma dalle parole di Microsoft all’interno del suo forum di supporto ufficiale sembra che l’attesa non sarà lunghissima. Già in passato alcuni altri dispositivi della famiglia Surface avevano sofferto di un problema analogo ma allora, i tempi di rilascio di un fix valido furono molto lunghi. Questa volta, fortunatamente, sembra che le cose dovrebbero andare in maniera molto diversa