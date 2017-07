Microsoft migliora l’app Paint 3D

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato una serie di interessanti novità per l’applicazione Paint 3D dedicata a Windows 10. Tale applicazione era stata resa disponibile a tutti all’interno di Windows 10 Creators Update. Trattasi di un’evoluzione del ben noto programma Paint di Windows che è stato rivisto per consentire la creazione di modelli 3D. Con questo nuovo aggiornamento, la società vuole rendere la modellazione 3D più facile.

Oggi, l’app consente di creare, condividere e stampare in 3D tutto ciò che gli utenti immaginano. Le novità introdotte da Microsoft per facilitare la fruizione dell’applicazione sono due. La prima riguarda il miglioramento del “magic select tool” che consente di ritagliare lo sfondo di qualsiasi immagine. Strumento che permette, per esempio di trasformare il contenuto risultante in un adesivo. A partire da questo nuovo update gli utenti possono selezionare magicamente i contenuti direttamente all’interno di una scena. Il secondo miglioramento deriva dall’originale Paint delle vecchie versioni di Windows.

Gli utenti hanno, adesso, la possibilità di disegnare e creare forme con uno strumento a linea retta e curva. Ciò dovrebbe aiutare a creare bordi e curve lisce sugli oggetti senza dover essere dei professionisti di designer. Creare oggetti 3D dovrebbe risultare, così, molto più semplice.

Infine, da evidenziare che Paint 3D supporta, adesso, il nuovo standard aperto per la condivisione di file 3D, denominato GLB, che rende i trasferimenti più rapidi e più efficienti.

L’aggiornamento è già in distribuzione anche in Italia.