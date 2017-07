PES 2018: la copertina EU e la Legendary Edition

Cristiano Ghidotti,

A due mesi circa dall’uscita del titolo, Konami svela la copertina di PES 2018. Anzi, per essere più precisi, le copertine. Le cover destinate al mercato europeo vedono protagonisti i talenti del Barcellona, capitanati da Leo Messi. Il compagno di reparto Luis Suárez è il testimonial scelto per il vecchio continente, raffigurato in solitaria sulla facciata della Premium Edition.

In evidenza i loghi della Champions League, dell’Europa League e della Super Cup, competizioni per le quali il titolo detiene le licenze ufficiali concesse dalla UEFA. Nell’occasione sono stati svelati anche i contenuti aggiuntivi della Legendary Edition di Pro Evolution Soccer 2018, già disponibile per l’acquisto in pre-ordine e che arriverà racchiusa in uno steelbook, contenente tra le altre cose una pendrive USB con il logo PES. Tra gli extra anche la possibilità di schierare in campo Usain Bolt, l’uomo più veloce del mondo, preso in prestito dalle piste di atletica e portato in campo dalla simulazione calcistica. Sono inoltre inclusi 1.000 crediti myClub da spendere in-game, per un valore equivalente pari a 10,00 euro.

La data di uscita di PES 2018 è fissata per il 14 settembre (circa due settimane in anticipo rispetto al concorrente FIFA 18 di EA Sports, che arriverà invece il 29 settembre), sulle piattaforme PC, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 e Xbox One. Il pre-ordine è già iniziato sullo store ufficiale della serie e su Amazon. Per questa edizione, Konami promette significativi miglioramenti soprattutto per quanto riguarda la versione destinata a computer Windows, che sarà distribuita sulla piattaforma Steam.