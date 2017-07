Surface Pro 4 in super saldo sul Microsoft Store

Filippo Vendrame,

Tempo di promozioni per l’ibrido Windows 10 di Microsoft, il Surface Pro 4. per un periodo molto limitato e sino ad esaurimento scorte, questo interessante dispositivo è offerto in saldo all’interno del Microsoft Store italiano. I prezzi sono davvero concorrenziali perchè la versione base parte, adesso, da soli 699 euro con un risparmio di ben 220 euro sul prezzo standard di listino.

Vista la validità del prodotto, ancora supportato da Microsoft ed in grado di offrire eccellenti prestazioni soprattutto in ambito lavorativo, questi sconti potrebbero essere la giusta occasione per acquistare un prodotto pregiato, normalmente proposto a prezzi ben differenti. L’offerta è limitata al Microsoft Store italiano e quindi non deve intendersi valida anche per altri eshop o punti vendita fisici italiani. I Surface Pro 4 in promozione non includono la Type Cover che andrà, dunque, acquistata a parte e che permetterà di trasformarli in veri e propri mini notebook. Di seguito la completa offerta scontata:

Microsoft Surface Pro 4: 128 GB / Intel Core M3 (4GB RAM) senza Surface Pen a 699 euro

Microsoft Surface Pro 4: 128 GB / Intel Core M3 (4GB RAM) con Surface Pen a 899 euro

Microsoft Surface Pro 4: 128 GB / Intel Core i5 (4GB RAM) con Surface Pen a 799 euro

Microsoft Surface Pro 4: 256 GB / Intel Core i5 (8GB RAM) con Surface Pen a 1079 euro

Microsoft Surface Pro 4: 256 GB / Intel Core i7 (8GB RAM) con Surface Pen a 1249 euro

Microsoft Surface Pro 4: 256 GB / Intel Core i7 (16GB RAM) con Surface Pen a 1499 euro

Microsoft Surface Pro 4: 512 GB / Intel Core i7 (16GB RAM) con Surface Pen a 1699 euro

Non sono previsti costi di spedizione. Si ricorda che il Surface Pro 4 dispone di Schermo touchscreen PixelSense da 12,3 pollici, sistema operativo Windows 10 Pro e processori SkyLake.