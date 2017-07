3 Italia, tutte le nuove offerte estive

Filippo Vendrame,

Per l’estate, 3 Italia mette mano al suo listino consumer lanciando alcune novità molto interessanti. Proposte tariffarie che sono valide tutte, da oggi 14 luglio. La prima novità è PLAY Summer che a fronte di un canone di 9 euro al mese offre 1000 minuti e 15 GB. Costo di attivazione per i nuovi clienti di 9 euro. La tariffa è disponibile sia in versione solo SIM che con smartphone incluso. Soglie e pagamenti settimanali.

Per chi fa portabilità da TIM e dagli Operatori Virtuali, invece, c’è Play GT 5 SUMMER che a 5 euro al mese offre 1000 minuti e 15 GB di internet 4G-LTE. Altra novità ALL-IN Master Summer che offre minuti illimitati, 500 SMS e 30 GB a 9,5 euro al mese anziché 19 euro al mese. Costo di attivazione pari a 9 euro in promozione a 3 euro per chi effettuerà la portabilità del proprio numero. Per l’estate, 3 Italia lancia anche FREE Master Summer Ricaricabile che offre minuti illimitati, 500 SMS e 30 GB a 29,5 euro al mese con iPhone 7 e iPhone 7 Plus e a 25,5 euro al mese con gli altri top di gamma del listino dell’operatore.

Costo di attivazione di 9 euro scontato a 3 euro per chi effettuerà la portabilità del proprio numero. Super Internet Summer propone 5GB a 3 euro al mese con un impegno minimo di almeno 12 mesi. Infine, 3 Italia propone anche Casa3 XL con 50GB di traffico e con night free inclusa e 3 mesi di Netflix a 12,45 euro al mese al posto di 24,95 euro al mese.

Le offerte estive potranno essere sottoscritte entro il 24 luglio. Maggiori informazioni sul sito di 3 Italia.