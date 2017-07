Acer Aspire GX-281, PC desktop con AMD Ryzen 5

Luca Colantuoni,

Acer ha annunciato un nuovo PC desktop dedicato ai gamers che si aggiunge al vasto catalogo del produttore taiwanese riservato agli appassionati di videogiochi. Aspire GX-281 ha lo stesso design degli Aspire GX-781, ma il prezzo è più accessibile. Il processore AMD Ryzen 5 offre comunque la potenza necessaria per eseguire i giochi moderni, grazie anche alla scheda video NVIDIA “VR-ready”.

Anche se molti utenti preferiscono sempre più un notebook, il PC desktop rimane la soluzione più flessibile, in quanto permette la sostituzione dei componenti con maggiore facilità. Il nuovo Acer Aspire GX-281 possiede un telaio piuttosto appariscente con LED rossi posti a forma di “V” sulla parte anteriore gli donano un aspetto aggressivo. Oltre alle ventole di aerazione sono visibili lo slot per il masterizzatore DVD, il lettore di schede SD e le porte USB 3.0 e Type-C, oltre ai jack per cuffie e microfono. Il pulsante di accensione si trova sulla parte posteriore.

All’interno trovano posto un processore AMD Ryzen 5 1400 (quattro core) a 3,20 GHz, affiancato da 8 GB di RAM DDR4, espandibili fino a 16 GB. Sono inoltre presenti un hard disk SATA3 da 1 TB per il sistema operativo Windows 10 Home e le applicazioni, quattro porte USB 2.0, tre porte USB 3.0 e un sistema audio 5.1. La scheda video NVIDIA GeForce GTX 1050 con 2 GB di memoria GDDR5 dedicata. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Gigabit Ethernet e Bluetooth.

Il nuovo Aspire GX-281 è disponibile in Italia con prezzi a partire da 999,00 euro. Nella confezione sono inclusi anche mouse e tastiera USB.