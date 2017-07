Amazon Prime Video arriva su NVIDIA SHIELD TV

Cristiano Ghidotti,

Con qualche mese di ritardo rispetto al debutto in altri paesi, finalmente anche i possessori italiani di NVIDIA SHIELD TV possono effettuare l’accesso ai contenuti in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video, direttamente dal loro set-top box connesso al televisore. L’app è già disponibile nel menu principale del dispositivo.

Amazon Prime Video su NVIDIA SHIELD TV

Non serve effettuare alcun download: l’applicazione è già presente all’interno di SHIELD TV. All’utente è richiesto di effettuare la registrazione del device sul proprio account Prime Video per poterne usufruire. Il processo è semplice e non richiede più di un paio di minuti. L’interfaccia e i menu sono al momento ancora disponibili solo in lingua inglese, ciò nonostante l’operazione può essere portata a termine senza alcuna difficoltà. Passiamo qui in rassegna i pochi step necessari per poter guardare i film, le serie TV e gli show di Amazon con il box NVIDIA. Anzitutto bisogna aprire l’applicazione.

Ci si trova così di fronte a una schermata che elenca alcuni dei contenuti in streaming sulla piattaforma e indica la possibilità di testarla per un periodo di prova gratuita pari a 30 giorni, durante i quali beneficiare anche di tutti gli altri vantaggi dell’abbonamento Prime.

Selezionando “Sign in and start watching” viene visualizzato sul televisore un codice alfanumerico. Se ne prenda nota.

Poi ci si sposti sul computer, sullo smartphone o sul tablet e nel browser si digiti l’indirizzo primevideo.com/mytv, inserendo il codice nel campo “Registratin code”.

Apparirà la conferma dell’avvenuta registrazione.

Contestualmente, sul televisore comparirà un ulteriore messaggio di conferma. Si ricorda che, in ogni momento, è possibile gestire i dispositivi associati al proprio account Prime Video tramite un’apposita pagina Web.

Si è dunque pronti a guardare in streaming tutti i contenuti di Prime Video con il set-top box NVIDIA.

Per celebrare il lancio dell’app, NVIDIA ha deciso di scontare temporaneamente di 30 euro il prezzo di SHIELD TV su Amazon: è possibile acquistare il set-top box a 199,00 euro.