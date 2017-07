Facebook permette di creare GIF animate

Filippo Vendrame,

Facebook da tempo sta lavorando sulla fotocamera integrata all’interno della sua applicazione per dispositivi mobile. Adesso, senza tanti clamori sembra che il social network abbia inserito una nova opzione d’uso che consente di creare direttamente GIF animate. Come scoperto da The Next Web, accedendo alla fotocamera dell’app toccando l’icona dedicata in alto a sinistra nell’app, tra le opzioni d’uso della fotocamera compra quella relativa alle “GIF”.

Le GIF che si possono creare attraverso questa funzionalità sono brevi e della durata di pochi secondi. Gli utenti, comunque, possono sempre accedere ad una gamma di filtri ed effetti per personalizzare ogni singolo fotogramma. Tutte le GIF realizzate attraverso questo nuovo strumento possono essere condivise all’interno del social network o salvate all’interno del proprio dispositivo mobile. Questa novità molto interessante visto quanto le persone amano le GIF animate sembra, per il momento, essere presente solamente all’interno dell’app per dispositivi iOS. Gli utenti Android, infatti, non avrebbero notato in alcun caso questa novità.

Inoltre sembra che il rollout, come da tradizione, sia graduale e quindi gli iscritti a Facebook in possesso di un iPhone dovranno attenere un po’ per trovare tutti questa nuova opzione d’uso della fotocamera dell’app di Facebook.

Nelle ultime settimane, Facebook ha lanciato la possibilità di utilizzare le GIF animate per commentare i post. L’arrivo di questa novità sembra, dunque, un logico passo in avanti per integrare sempre di più le GIF all’interno della piattaforma.