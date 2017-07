LG punta sulle TV OLED: le serie E7V, C7V e B7V

Cristiano Ghidotti,

Poco più di 11.000 unità vendute nel 2015, 32.000 nel 2016 e un’ulteriore crescita del 74% registrata nei primi cinque mesi del 2017. È sufficiente partire dai numeri, forniti da LG in merito ai suoi prodotti, per capire come la tecnologia OLED sia la vera next big thing del settore TV.

E7V, C7V e B7V

Dopo aver mostrato il top di gamma Signature OLED TV W, l’azienda presenta i nuovi modelli della gamma 2017 che si apprestano a debuttare in Italia nel mese di settembre. Sono tutti equipaggiati con pannelli che garantiscono il 25% in più di luminosità rispetto alla generazione precedente e il supporto alla tecnologia Dolby Atmos per quanto riguarda il comparto audio. Ovviamente non mancano la piena compatibilità con il formato 4K e con il sistema HDR (HDR10, Dolby Vision e HLG). Si tratta delle serie E7V, C7V e B7V, tutte disponibili sia nella versione da 55 pollici sia in quella più grande da 65 pollici.

EV7 è progettato per soddisfare anche i più esigenti, grazie al suo design definito Picture on Glass che può contare sull’applicazione del pannello ultrasottile a una cornice in vetro. Sulla parte frontale trova posto anche una soundbar integrata per garantire un’esperienza sonora di alto livello senza dover ricorrere ad altoparlanti o impianti esterni. I modelli C7V e B7V, invece, si contraddistinguono per il design che LG chiama Picture on Metal, caratterizzato da elementi in metallo a evidenziare il profilo dei televisori.

Signature OLED TV W7V

Annunciato a gennaio in occasione dell’evento CES 2017, LG Signature OLED TV W è la proposta destinata a chi non accetta alcun tipo di compromesso: spessore inferiore ai 3 mm e un sistema di montaggio a parete che rende il pannello perfettamente integrato nell’ambiente che lo circonda. La gestione di tutte le connessioni è affidata a una soundbar esterna, il che permette di conferire al televisore l’aspetto di un foglio.

Un prodotto già disponibile nel nostro paese, non per tutte le tasche: 6.999 euro per il modello da 65 pollici, 19.999 euro per quello da 77 pollici.

La tecnologia OLED

Per capire quali siano le reali potenzialità della tecnologia OLED, per esteso Organic Light Emitting Diode, abbiamo fatto una chiacchierata con Massimo Valli (LG Trainer). Ci ha parlato dei vantaggi offerti in termini di design e di qualità dell’immagine, di come l’industria dei contenuti sia al lavoro per supportare l’evoluzione in atto e di quelli che potrebbero essere gli sviluppi futuri.