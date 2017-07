Nikon al lavoro su nuove mirrorless: è ufficiale

Cristiano Ghidotti,

Nei giorni scorsi le parole del presidente Kazuo Ushida avevano prospettato l’arrivo di una nuova mirrorless a marchio Nikon, una fotocamera pensata per strizzare l’occhio alle generazioni che si sono avvicinate al mondo della fotografia grazie agli smartphone. Oggi arriva una nuova conferma in merito al progetto, che fa parte della strategia di rilancio della società messa in campo in un momento di certo non semplice e proprio in occasione del 100esimo anniversario.

L’azienda si è pronunciata con un comunicato ufficiale affidato alla redazione del sito Digital Photography Review. Non vengono forniti dettagli in merito alle tempistiche per il lancio, né alle specifiche tecniche o alla fascia di prezzo. Si parla però di diversi modelli, certamente più d’uno, strutturati in modo da offrire prestazioni avanzate. Da non escludere dunque l’arrivo di almeno una mirrorless nel catalogo Nikon con sensore full frame. Il riferimento alle ottiche lascia poi ipotizzare il debutto di una nuova serie di obiettivi, forse dotati di un attacco inedito, studiati per dare il meglio proprio in questo segmento di mercato.

Sebbene i dettagli siano ancora confidenziali, possiamo confermare di essere attualmente al lavoro per progettare nuovi prodotti mirrorless realizzati sulla base dei punti di forza Nikon, così da offrire prospettive in termini di performance in grado di soddisfare le aspettative dei clienti per quanto riguarda le prestazioni avanzate delle ottiche, le tecnologie per l’elaborazione dell’immagine, la resistenza, la durabilità e l’utilizzo.

Quello delle mirrorless è un market share sostanzialmente stabile, per essere precisi in leggera crescita negli ultimi anni, all’interno di un settore che invece ha fatto registrare un segno negativo. Complice anche una sempre più capillare diffusione della fotografia mobile e un costante declino delle compatte legato all’evoluzione degli smartphone, i grandi produttori si trovano costretti ad affrontare cambiamenti significativi, adattandosi alle nuove tendenze e cercando nuove forme di business.