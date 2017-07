Le novità di Play Musica con New Release Radio

Cristiano Ghidotti,

Nelle scorse settimane l’annuncio di una playlist della piattaforma Google Play Musica offerta in esclusiva ai possessori degli smartphone top di gamma Galaxy S8 e Galaxy S8+: si chiama New Release Radio e, come si può intuire già dal nome, offre la possibilità di ascoltare gli ultimi brani arrivati nel catalogo in streaming. Dopo aver raccolto feedback nel corso della partnership siglata con Samsung, oggi l’annuncio che la stessa funzionalità è stata messa a disposizione di tutti.

Un’iniziativa in linea con quanto offerto dalla concorrenza di Spotify e la sua Discover Weekly, così come da SoundCloud con The Upload, anche se in quest’ultimo caso il focus è in particolare sui talenti emergenti e meno conosciuti al grande pubblico. Stando a quanto si legge sul blog ufficiale di bigG la playlist dovrebbe già essere attiva a livello globale, sia per gli abbonati alla formula Unlimited, sia per gli utenti free. Concretamente, però, nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo non risulta ancora accessibile, almeno dall’Italia. In ogni caso, nel nostro paese di chiamerà Una radio di nuove uscite, descritta dal gruppo di Mountain View come “un mix personalizzato di brani appena pubblicati, aggiornato ogni giorno”.

Anche in questo caso, il funzionamento si basa sull’impiego del machine learning, ormai onnipresente nei servizi di Google. Il sistema analizza i singoli e gli album pubblicati nelle ultime due settimane e li confronta con i gusti dell’utente, così come con la cronologia dei suoi ascolti, confezionando così una scaletta personalizzata, pronta per l’ascolto con la semplice pressione del tasto Play. Nessuna playlist New Release Radio, dunque, sarà uguale a un’altra: ad ognuno la sua.