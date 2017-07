Samsung svela il Galaxy Note 8 su Twitter?

Samsung potrebbe aver confermato indirettamente le indiscrezioni sul design del Galaxy Note 8. Un tweet pubblicato sull’account Samsung Exynos include infatti il render di uno smartphone che sembra proprio il phablet atteso per fine agosto. Il messaggio contiene inoltre il link alla pagina relativa al processore Exynos 8895 che verrà sicuramente integrato nel nuovo dispositivo mobile.

Lo smartphone nell’immagine ha chiaramente una dimensione maggiore del Galaxy S8, dal quale eredita il design con l’ampio schermo Infinity Display (probabile una diagonale di almeno 6,3 pollici) e le cornici ridotte al minimo. Gli angoli dello schermo sono però meno arrotondati. Si possono vedere anche i fori nel telaio in corrispondenza della fotocamera frontale e dei vari sensori, tra cui lo scanner dell’iride. Sul lato destro dovrebbe esserci il pulsante di accensione, ma nel render non viene mostrato.

Do what you want. #Exynos will get things done. Learn more about #Exynos8895: https://t.co/xjBw74E39o pic.twitter.com/zzxH7NE3QU

— Samsung Exynos (@SamsungExynos) July 13, 2017