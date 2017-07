WhatsApp per Android condivide qualsiasi file

Luca Colantuoni,

Dopo qualche settimana di test, WhatsApp ha avviato la distribuzione dell’atteso aggiornamento per Android che introduce quattro interessante novità, tra cui la possibilità di inviare qualsiasi tipo di documento. Le nuove funzionalità sono incluse nella versione 2.17.254 che sarà disponibile a tutti nelle prossime ore. La pagina sul Google Play Store riporta già l’elenco delle novità, ma al momento l’app rimane ferma alla versione 2.17.223.

Attualmente WhatsApp permette di condividere solo alcuni tipi di file, come .pdf, .docx e .xlsx. Dopo aver installato l’aggiornamento sarà possibile inviare qualsiasi tipo di file, inclusi .apk, .zip, musica, foto e video. La procedura è sempre la stessa: apertura della chat, tocco sull’icona della graffetta e quindi scelta del documento presente sullo smartphone. La seconda novità riguarda la fotocamera. L’utente può vedere tutte le foto e tutti i video con un scrolling verso l’alto. Le immagini inviate e ricevute in blocco verranno mostrate in una gallery nella loro qualità originale, senza compressione.

La terza funzionalità è relativa alla formattazione del testo. Se l’utente seleziona il testo con un tap&hold viene mostrato un menu floating con quattro opzioni (grassetto, corsivo, barato e monospazio). Quindi non è più necessario utilizzare caratteri speciali prima e dopo il testo.

Infine, WhatsApp ha migliorato il design della schermata visualizzata durante le chiamate vocali e le videochiamate. Chi non vuole attendere l’arrivo dell’aggiornamento può scaricare il file APK da APKMirror.