Windows 10 build 16241 agli Insider, le novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la nuova build 16241 di Windows 10 Fall Creators Update a tutti gli Insider che hanno optato per l’opzione Fast Ring. Trattasi di una nuova build di sviluppo che apporta alcune interessanti novità anche se il grosso delle nuove funzionalità del prossimo step di Windows 10 è già arrivato all’interno delle precedenti build. La prima novità di questa nuova versione sviluppo di Windows 10 è la possibilità di recuperare la password d’accesso direttamente dal lock screen di Windows. Una funzionalità già emersa ufficiosamente da alcuni giorni ma che, adesso, viene ufficializzata.

La seconda novità riguarda alcuni miglioramenti estetici al Fluent Design e nello specifico alla componente “Acrylic” cioè all’effetto traslucido che viene leggermente modificato per renderlo più soft. Arrivano, inoltre, anche alcuni miglioramenti al settore del gaming ed al nuovo Task Manager che offre maggiori informazioni per quanto concerne il monitoraggio della GPU. Piccole novità anche per il funzionamento del browser Edge i cui processi sono stati raggruppati all’interno del Task Manager. Microsoft non fa mancare, inoltre, tanti piccoli miglioramenti alla Mixed Reality per chi utilizzerà questa funzionalità di Windows 10 con i visori dedicati. Arrivano, inoltre, alcuni miglioramenti alla distribuzione degli aggiornamenti con cui è possibile, per esempio, variare la velocità di download degli update da Windows Update e dal Windows Store.

Infine, non mancano tanti bug fix ed ottimizzazioni delle prestazioni. Accanto a questa build di Windows 10, Microsoft ha, anche, rilasciato la build 15230 di Windows 10 Mobile che però non porta nessuna novità.

Per quanto concerne la build per PC Desktop, sono ancora presenti diversi bug e quindi il suggerimento è quella di utilizzarla solamente all’interno di macchine dedicate ai test.

Windows 10 Fall Creators Update dovrebbe debuttare nel mese di settembre.