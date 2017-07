Windows Server build 16237 agli Insider, le novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la build 16237 di Windows Server agli Insider iscritti al programma Windows Insiders for Business o al classico programma Insider. Trattasi della prima build Insider di Windows Server ed il suo rilascio permetterà alle aziende i testare in anticipo tutte le novità che arriveranno per la versione server del sistema operativo di casa Microsoft. Inoltre, i tester potranno collaborare con la casa di Redmond per il miglioramento e lo sviluppo della piattaforma.

Il change log di questa versione sviluppo è davvero notevole ma anche molto tecnico essendo una variante del sistema operativo dedicata agli ambienti aziendali. Arrivano, per esempio, miglioramenti alla gestione della memoria nella macchina virtuali Hyper-V. La macchina virtuale, inoltre, potrà, adesso, visualizzare il medesimo livello di batteria dell’host. La nuova build porta, anche, alcuni miglioratemi alla rete dei contenitori di Windows Server. Il resto delle novità riguardano aspetti ancora più tecnici come miglioramenti all’HTTPS, ai nano Server, alla rete di trasporto ed a molti altri particolari.

Una build, dunque, che gli amministratori di sistema iscritti al programma Insider potranno iniziare a testare per capire le novità che Microsoft rilascerà in futuro nella nuova versione di Windows Server. In questo modo potranno preparare la rete che amministrano al nuova update.

Questa build scadrà il 4 dicembre. Come per tutte le build Insider di Windows 10, anche per questa Microsoft spera che i tester vogliano inviare più feedback possibili per aiutare gli sviluppatori a migliorare la piattaforma.