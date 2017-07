Xbox One, arrivano le Gamerpic personalizzate

Filippo Vendrame,

Dopo lunghi test e dopo aver valutato a lungo i feedback dei tester, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua console Xbox One che porta in dote alcune attese novità. La prima concerne le Gamerpic personalizzate. Adesso, i giocatori, se vorranno, potranno utilizzare la propria foto come immagine giocatore. Per caricarla dovranno importarla attraverso una chiavetta USB collegata alla console, oppure utilizzando l’app Xbox per PC o dispositivi mobile.

L’aggiornamento è in corso di distribuzione. Le console in modalità stand-by lo riceveranno nel corso della notte. Per tutte le altre è possibile forzare il download e l’installazione direttamente dalla Impostazioni di sistema. Il rollout è già in corso e se la console non lo dovesse ancora rilevare sicuramente l’attesa non sarà lunga. Gli Insider già dispongono dell’aggiornamento che, quindi, non dovranno scaricare nuovamente. Questo update, comunque, non porta in dote solamente le Gamerpic. Il nuovo step software della console Xbox One introduce, anche, il co-streaming su Mixer sino ad un massimo di tre giocatori. Gli spettatori, dunque, potranno seguire le avventure in game sino a 4 giocatori in contemporanea.

Inoltre, arriva la possibilità di associare uno specifico controller ad un preciso profilo sulla console. Ogni giocatore che accede alla console, dunque, troverà un ambiente ancora più personalizzato potendo utilizzare il suo controller personale senza ulteriori configurazioni.

Infine, grazie alla funzionalità dell’Arena, i giocatori potranno organizzare tornei con il gioco Killer Instinct. Trattasi di uno step evolutivo molto interessante che aggiunge alcune funzionalità che sicuramente miglioreranno l’esperienza di gioco degli utenti Xbox One.