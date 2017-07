Amazon Anytime, nuova app di messaggistica?

Luca Colantuoni,

Anche Amazon potrebbe annunciare un’app di messaggistica. L’esistenza di Anytime, questo il suo nome, è stata confermata da un sondaggio che l’azienda di Seattle ha effettuato per ricevere feedback dagli utenti, alcuni dei quali hanno svelato le principali funzionalità dell’applicazione. Amazon offre già servizi di comunicazione tramite gli altoparlanti Echo e il tool per videoconferenze Chime.

Anytime by Amazon sarà compatibile con smartphone, tablet, smartwatch e PC desktop, quindi verranno probabilmente distribuite versioni per Android, iOS, Android Wear, Windows e macOS. La registrazione richiederà solo l’account Amazon e non il numero di telefono, come per WhatsApp. Tutte le conversazioni verranno cifrate, in modo da garantire la massima sicurezza. Non mancheranno ovviamente tutte le opzioni per rendere più divertente la comunicazione, ovvero GIF, emoji, stickers, maschere ed altri effetti speciali. Sarà possibile anche sfidare gli amici con i giochi.

Anytime sembra quindi una piattaforma completa per l’intrattenimento. Oltre ai semplici messaggi di testo sarà possibile effettuare una chiamata (one-to-one o di gruppo) sia vocale che video, utilizzate le menzioni @ per uno specifico destinatario nelle chat di gruppo, personalizzare la conversazione con colori e nickname, condividere la posizione, ascoltare brani musicali, effettuare ordini e prenotazioni, interagendo con aziende di terze parti. Alcune funzionalità sfrutteranno sicuramente i servizi Amazon, come lo shopping online e lo streaming audio.

Le principali caratteristiche sono state elencate dalla stessa Amazon, quindi l’applicazione esiste. Non è ancora noto quando verrà annunciata ufficialmente, né in quali paesi potrà essere utilizzata, oltre agli Stati Uniti.