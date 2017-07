Facebook festeggia il World Emoji Day

Filippo Vendrame,

Si celebra oggi 17 luglio il World Emoji Day, banalmente il “compleanno” delle buffe faccine colorate che ogni giorno invadono i messaggi di milioni di utenti di tutto il mondo. Questa speciale ricorrenza è stata creata solo nel 2014 dal creatore di Emojipedia, Jeremy Burge. La scelta della data del 17 luglio non è stata fatta a caso perchè corrisponde alla data presente nell’icona calendario dei sistemi operativi mobile di Apple (iOS) che nel 2010 è stata ufficializzata come “Calendar Emoji“.

Per festeggiare questa speciale ricorrenza, Facebook e Messenger rendono disponibili nuovi dati che mostrano quali Emoji vengono condivise di più in tutto il mondo. Ogni giorno più di 60 milioni di Emoji vengono utilizzate su Facebook e più di 5 miliardi su Messenger. Le Emoji più utilizzate su Facebook e Messenger in tutto il mondo negli ultimi 30 giorni sono state la faccina con le lacrime di gioia (più di 332 milioni), seguite dall’emoji con gli occhi a forma di cuore (254 milioni) e dalla faccina che manda il bacio a forma di cuore (più di 160 milioni). La prima emoji è stata creata tra il 1998 e il 1999 da Shigetaka Kurita, un membro del team che si occupava della piattaforma web mobile i-mode della NTT DoCoMo. Il primo set di 172 emoji da 12×12 pixel è stato creato nell’ambito delle funzioni di messaggistica di i-mode per facilitare la comunicazione elettronica e come caratteristica aggiuntiva per distinguersi da altri servizi.

Nel 1997 Nicolas Loufrani, visto il successo delle emoticon ASCII in seno alla tecnologia mobile, inizia a sperimentare le faccine animate che oggi tutti conoscono con l’intenzione di creare icone colorate che corrispondessero alle emoticon ASCII già esistenti e realizzate con semplici segni di punteggiatura. Loufrani, così, realizza le prime emoticon grafiche e un dizionario online sulle Emoticon suddiviso per categorie e i disegni vengono registrati per la prima volta nel 1997 presso lo United States Copyright Office e successivamente pubblicati come file .gif sul Web nel 1998, diventando le prime emoticon grafiche utilizzate a livello tecnologico. Nel 2000, le emoticon arrivano sui cellulari che potevano scaricare più di 1000 emoticon grafiche e le rispettive versioni ASCII da Internet tramite il sito smileydictionary.com.

Da allora le emoticon sono diventate sempre più parte integrante delle comunicazioni tanto che oggi sono disponibili praticamente ovunque.