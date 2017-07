FIFA 18: sei campionati per Il Viaggio?

Cristiano Ghidotti,

Parte del successo ottenuto lo scorso anno da FIFA 17 è dovuto all’introduzione di una modalità inedita, chiamata Il Viaggio, una sorta di evoluzione della più tradizionale Carriera. Una vera e propria avventura con un focus particolare sull’aspetto narrativo e caratterizzata da un taglio quasi cinematografico, che evolve seguendo le gesta del giovane talento Alex Hunter. Sarà proposta anche in FIFA 18, arricchita da alcune novità di rilievo.

Una di queste potrebbe essere costituita dall’approdo del calciatore in altri campionati. Fino ad oggi EA Sports non ne ha parlato in via ufficiale, ma sembra essere l’ipotesi più probabile tenendo in considerazione un’immagine comparsa su Reddit: è la fotografia a una schermata di gioco, rubata in occasione di un evento brasiliano dedicato a FIFA 18, che mostra una schermata in cui sono elencati ben sei campionati. Hunter, per la sua seconda stagione da professionista, potrebbe dunque trasferirsi in Brasile, negli Stati Uniti, in Germania, in Francia, in Spagna oppure rimanere in Inghilterra con un team della Premier League.

Da notare che il Brasile è rappresentato con la bandiera del paese e non con il logo della prima divisione locale. Questo potrebbe essere legato al mancato ottenimento delle licenze del Campeonato Brasileiro da parte del publisher. Di recente si è parlato anche del possibile arrivo di Hunter nella Serie A italiana, ma in considerazione di questo leak le probabilità che possa accadere sembrano diminuire. Non resta che attendere informazioni ufficiali da parte dello sviluppatore. L’arrivo della simulazione calcistica è fissato per il 29 settembre, su PC e console. È già possibile acquistare il gioco in pre-ordine, sia nell’edizione standard che nelle versioni speciali arricchite da bonus e contenuti aggiuntivi.