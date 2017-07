I Google Developer Days arrivano in Europa

Cristiano Ghidotti,

Con un post condiviso sulle pagine del blog ufficiale e firmato da Jason Titus (Vice President Developer Product Group), il gruppo di Mountain View annuncia l’arrivo dei Google Developers Days nel vecchio continente: il primo paese europeo interessato dall’iniziativa è la Polonia, con una due giorni (5 e 6 settembre 2017) che sarà ospitata dalla città di Cracovia.

Chi non potrà recarsi di persona nella sede dell’evento avrà comunque modo di seguire tutti gli appuntamenti, in modo gratuito, attraverso il live streaming sul canale YouTube di Google Developers. Chi invece ha intenzione di recarsi in Polonia per l’occasione può fin da subito effettuare la registrazione necessaria per prendere parte all’attività. Già pronto anche l’hashtag ufficiale per condividere contenuti e discutere dell’evento sulle bacheche dei social network: #GDDEurope.

Google Developer Days offre alla comunità di sviluppatori l’opportunità di scoprire i nostri ultimi aggiornamenti sui prodotti e sulle piattaforme per aiutarli a sviluppare applicazioni di alta qualità, accrescere e mantenere una base di utenti attiva e sfruttare al meglio i nostri strumenti per aumentare i ricavi.

I Google Developer Days sono l’occasione perfetta per approfondire la conoscenza su un’ampia gamma di prodotti offerti da bigG: da Android agli strumenti per l’accesso al Web in mobilità, da ​Firebase alle soluzioni cloud (Google Drive su tutte), senza ovviamente dimenticare il machine learning ​e la Internet of Things (il sistema operativo Android Things). Il gruppo annuncia l’intenzione di offrire l’​opportunità di partecipare a sessioni di formazione e a incontri con i membri della società e con la sua comunità di Experts.